Stagione teatrale di Jesi e Maiolati: partita la prevendita

Sono in vendita i nuovi abbonamenti per la stagione del Teatro Pergolesi di Jesi e del Teatro Spontini di Maiolati, nata dalla collaborazione tra la Fondazione Pergolesi Spontini, i due Comuni e l’Amat. I carnet per i sette appuntamenti in programma a Jesi e per i tre spettacoli a Maiolati sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Pergolesi (0731 206888) aperta dal lunedì al sabato con orario 9.30 - 12.30 e 17 - 19.30 (festivi esclusi). Questi i prezzi: per il Teatro Pergolesi platea e palchi centrali 162 euro, palchi semicentrali posti davanti 145 euro, palchi semicentrali posti dietro 112 euro, palchi laterali posti davanti 128 euro, palchi laterali posti dietro 84 euro; per il Teatro Spontini posto unico 48 euro. La stagione prenderà il via il 17 gennaio al Teatro Pergolesi con ‘Amanti’, commedia brillante e divertente scritta e diretta da Ivan Cotroneo, con due protagonisti di assoluto livello come Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi.