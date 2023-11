Strada Adriatica. Nord: conclusi i lavori sull’asfalto

Terminati i lavori di consolidamento e asfaltatura della Strada Adriatica Nord, compresa tra l’incrocio di Strada della Marina fino alla rotatoria con Via Cesano Bruciata. L’intervento, iniziato il 10 luglio scorso è consistito nella rimozione del vecchio asfalto, seguito dal consolidamento della strada e quindi dalla nuova asfaltatura per tutto il tratto di 1,3 chilometri, nonché, come richiestoci dagli abitanti della zona, nel posizionamento di un nuovo attraversamento pedonale illuminato, nello spostamento della fermata dell’autobus e nella posa in opera di una nuova pensilina, in sostituzione di quella vecchia. Il lavoro è stato realizzato dalla società Icopi srl di Nocera per 513mila euro circa, somme derivanti da un contributo regionale. La sistemazione di un così importante e consistente tratto stradale era necessaria a causa del grave ammaloramento che lo stesso tratto aveva subito, a causa della mancata manutenzione perdurata da alcuni decenni, nonché, come detto, per esaudire l’insistente richiesta dei residenti della frazione di avere una maggiore sicurezza anche per i pedoni: per questo sono stati realizzati lo spostamento della fermata dell’autobus (con sostituzione della pensilina) e l’attraversamento pedonale illuminato. Con l’importo del ribasso rispetto alla base d’asta, il Comune ha deciso di sistemare ed asfaltare Strada Cesano Bruciata, anch’essa ridotta ai minimi termini, i cui lavori di sistemazione sono quasi terminati.