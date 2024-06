Sul treno senza biglietto minaccia il controllore:: "Ti butto dal finestrino". E finisce sotto processo

Sale sul treno con la bicicletta e senza biglietto e quando arriva la capotreno che gli chiede i documenti per multarlo si infuria e la minaccia così: "Non ti do niente, sei fortunata che i finestrini non si aprono se no ti buttavo giù". La reazione spropositata è costata un processo al passeggero, un 45enne di San Giovanni Rotondo che il 21 luglio del 2021 tornava a Foggia per un lutto in famiglia. L’uomo era salito a bordo di un intercity della tratta Bologna-Pescara. Erano le 18 quando si è seduto in uno dei seggiolini della carrozza numero 5. Li si è anche appisolato per un po’ e quando è arrivata la capotreno, 40 anni, dipendente di Trenitalia, lo ha svegliato perché doveva controllargli il biglietto e chiedeva ai passeggeri di chi fosse la bicicletta lasciata poco distante. Il 45enne si è innervosito, non aveva il titolo di viaggio e non voleva farsi identificare.

Arrivati alla stazione di Ancona è salita a bordo la polizia che lo ha fatto scendere. Ieri si è aperto il processo davanti alla giudice Antonella Passalacqua per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità. E’ difeso dall’avvocato Michele Di Ruggero. La capo treno è parte civile con l’avvocato Alessandro Ferri. Prossima udienza il 19 novembre.