Telefonate mute alla ex a ogni ora del giorno

Ancora un ammonimento per stalking, firmato dal Questore Capocasa, su istruttoria della Divisione Anticrimine, notificato nei giorni scorsi, ad un uomo italiano residente fuori provincia. Negli ultimi 5 mesi già oltre 30 sono i provvedimenti disposti in materia di atti persecutori e/o violenza domestica.

Il provvedimento si è reso necessario in quanto il 50enne lombardo, che già durante il rapporto affettivo si era mostrato possessivo e controllante, difronte alla decisione della compagnia di chiudere il rapporto, non accettando la fine della relazione, ha posto in essere una serie di condotte moleste e persecutorie, volte a minacciare la donna, sua coetanea, con infinite telefonate mute in ogni ora del giorno e della notte, appostamenti nei luoghi da lei frequentati, fino ad arrivare a bussare alla porta anche dell’abitazione e il luogo di lavoro dell’attuale fidanzato della vittima, tanto da determinare un grave stato di ansia dei due, ma anche nei familiari e degli amici della coppia, per il timore di aggressioni o vendette.

Il perdurare di questi comportamenti ha indotto entrambe le parti lese a rivolgersi tempestivamente alle forze dell’ordine per ottenere un provvedimento di cessazione delle condotte ossessive. Al termine dell’attività istruttoria, il Questore di Ancona ha emesso due provvedimenti di ammonimento, intimando allo stalker di interrompere ogni tipo di contatto e condotta lesiva. La misura di prevenzione nota come "Ammonimento del Questore" costituisce un efficace deterrente volto a contrastare il fenomeno dello stalking prima che degeneri e si concretizzi in azioni aggressive, sia di tipo fisico che di tipo psicologico.