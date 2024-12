Torna Fenucci, la Biagio va

BIAGIO NAZZARO

3

VILLA SAN MARTINO

0

BIAGIO NAZZARO : Bottaluscio, Doria (47’ st Gamardella), Bachiocco, Cardinali, Tamburini, Compagnucci, Rossini (39’ st Gubinelli), Parasecoli, Beta (44’ st Pierfederici), Carboni (38’ st Nazzarelli), Ottaviani. A disp.: Albanesi, Fuoco, Severini, Sepielli, Natalucci. All. Fenucci.

VILLA SAN MARTINO: Azzolini, Fabbri, Bonci, Ascani, Cecchini (39’ st Balleroni), Montanari, Bartolucci (15’ st Tatò Fede.), Pasini (15’ st Marinelli), Tatò Fra., Paoli (29’ st Mancini), Bartomioli (37’ st Ugolini). A disp.: Bolzinetti, Righi, Trebbi, Giardini. All. Pompei

Arbitro: Monterubbiano di Fermo

Reti: 40’ pt Carboni, 3 ‘ st Parasecoli, 35’ st Ottaviani

Dopo due sconfitte di fila la Biagio Nazzaro rialza la testa. Lo fa nel giorno del debutto in panchina di Gianluca Fenucci, un ritorno a casa per l’allenatore biagiotto. Lo fa vincendo e convincendo. Un ritorno alla vittoria in grande stile per i rossoblu regalando a Fenucci il migliore degli "esordi", al quarto rientro nella panchina della squadra della sua città. Dopo un primo tempo di sofferenza, con gli ospiti che colpiscono poco prima del quarto d’ora anche un palo con un diagonale di Paoli sugli sviluppi di un calcio d’angolo, i locali stringono i denti e poi passano in vantaggio nel finale. Carboni fa centro dopo che Beta prova la rovesciata al limite dell’area, al termine di una serie di rimpalli la sfera arriva a Ottaviani che di testa mette in mezzo per Carboni, il quale si coordina e calcia per l’1-0.

Nella ripresa la Biagio è padrona del campo. il Villa invece si spegne, e i padroni di casa ne approfittano segnando altre due reti. Il 2-0 porta la firma dopo 3’ di Parasecoli. Compagnucci lancia da centrocampo Parasecoli sulla destra che entra in area, si accentra e tira a giro, segnando il raddoppio. Il tris è di Ottaviani da calcio d’angolo con Parasecoli stavolta in versione assist man. Gli autori dei gol i migliori in campo per una Biagio che torna così a sorridere.