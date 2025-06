Torna la rassegna tra cinema e incontri

Torna Castelbellino Arte: un’estate tra cinema, poesia, teatro e musica nel cuore del borgo. Dal 3 al 31 luglio, Castelbellino si prepara ad accogliere una nuova edizione della la rassegna estiva che unisce cinema all’aperto, concerti dal vivo, spettacoli teatrali e poesia, trasformando il centro storico e il Parco di Villa Coppetti in un palcoscenico a cielo aperto. Con il tema "Storie di comunità e di borghi", l’edizione 2025 vuole celebrare i luoghi e le relazioni che li abitano, attraverso un programma pensato per coinvolgere cittadini e visitatori.

Il programma cinematografico propone titoli intramontabili del cinema italiano come Amarcord, Il Postino, Le 8 Montagne e I Cento Passi, con proiezioni gratuite. Il 17 luglio sarà la volta della musica con The Crosswalker, tributo ai Beatles, mentre il 31 luglio salirà sul palco il duo Burro e Salvia per un concerto dalle atmosfere intime e coinvolgenti. Il 16 l’appuntamento con la parola sarà affidato a Franco Arminio, poeta e paesologo, ospite della rassegna Non a Voce Sola. Tutti gli eventi alle ore 21.15 con ingresso libero.

"Vogliamo affermare il valore della cultura come diritto di cittadinanza e come strumento per generare legami, memoria e partecipazione. In un tempo che tende a isolare, noi scommettiamo sulla bellezza condivisa nei luoghi pubblici" dice Lorenzo Pirani, assessore alla cultura.