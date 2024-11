Trasporto pubblico: ecco 5 nuove pensiline

Arriveranno entro il 15 dicembre cinque nuove pensiline per attendere l’autobus, in punti nevralgici per il trasporto pubblico locale: due a Rocca Mare, due lungo via Marconi, una a Castelferretti.

La Giunta ne ha deliberato l’installazione nella giornata di ieri: sarà dato seguito a un progetto partito nel 2019 per il miglioramento del trasporto pubblico locale, finanziato al 95 per cento con fondi regionali, nell’ambito del quale si è già intervenuto in numerose fermate del territorio comunale. Nel dettaglio, a Rocca Mare sarà installata una nuova pensilina sul lato mare e un’altra sul lato monte, vicino all’incrocio con via Fiume, in un punto ritenuto critico perché situato lungo una strada molto trafficata, dove non era presente finora alcun tipo di protezione. Saranno poi sostituite due pensiline esistenti lungo via Marconi, tra Case Unrra e Castelferretti: una davanti al Conad Superstore, sul lato della palestra Athlon, l’altra a poca distanza dall’incrocio con via del Tesoro (sul lato dell’incrocio stesso). Entrambe saranno dotate di schienale, di copertura e di panchina per sedersi, ma non avranno i pannelli laterali, in modo da consentire il passaggio di carrozzine e passeggini. Saranno eliminate le barriere architettoniche lungo il percorso pedonale tra la frazione e i centri commerciali.

L’ultima pensilina sarà installata in via Mauri, vicino all’incrocio con via Montale: anche in questo caso la pensilina esistente sarà sostituita con una senza pannelli laterali per liberare il marciapiede. Per l’assessore alla Viabilità Romolo Cipolletti, "l’intervento permetterà di eliminare le barriere architettoniche nel percorso che da Castelferretti arriva fino alle attività commerciali di Case Unrra, migliorando il collegamento realizzato dall’amministrazione. Si va inoltre incontro agli utenti del traporto pubblico che avranno la possibilità di ripararsi durante l’attesa".