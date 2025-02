Treni più veloci tra Jesi e Falconara: pronti i lavori

Nell’ambito del progetto di velocizzazione e raddoppio della linea Orte-Falconara, Rfi ha aggiudicato la gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione in appalto dei lavori agli impianti di trazione elettrica della tratta compresa tra Jesi e Falconara Marittima. I lavori sono stati aggiudicati al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Rti Salcef (mandataria) e Euro Ferroviaria (mandante). La gara ha un valore di oltre 9 milioni di euro ed è finanziata con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Nel dettaglio, gli interventi consistono nel rinnovo degli impianti di trazione elettrica su circa 9 chilometri di linea, necessari in vista dell’incremento di velocità previsto nelle tratte prioritarie della Orte–Falconara, e includono anche la realizzazione di una nuova Cabina Te (Trazione elettrica) a Fabriano, necessaria per gestire il passaggio dal singolo al doppio binario.

L’intervento rientra nel più ampio piano di Rfi per il potenziamento e la velocizzazione della direttrice Orte-Falconara, che ha l’obiettivo di migliorare i collegamenti ferroviari tra i versanti tirrenico e adriatico. Una volta ultimati, i lavori consentiranno la riduzione dei tempi di percorrenza tra Roma e Ancona, il miglioramento dei livelli di regolarità della linea, l’incremento del numero dei treni che possono circolare sulla tratta.

Anche l’assessore regionale alle Infrastrutture, ai Lavori pubblici e alla Viabilità Francesco Baldelli è intervenuto sulla notizia, parlando di "un altro passo per la velocizzazione della Roma-Ancona" e ribadendo gli obiettivi della Giunta guidata da Acquaroli: "Vogliamo avvicinare la Capitale e potenziare il collegamento ferroviario tra la direttrice Adriatica e quella Tirrenica – ha fatto sapere –. Dopo la messa a terra dei 600 milioni di euro per il raddoppio del tratto tra Genga e Serra San Quirico e dei 150 milioni per il raddoppio del collegamento della linea con la Civitanova-Albacina, un altro investimento da 9 milioni di euro per la modernizzazione degli impianti di trazione elettrica tra Jesi e Falconara".

Dall’assessore in quota Fdi anche una stoccata all’altra parte politica: "Il nostro obiettivo di velocizzare la linea e ridurre i tempi di percorrenza sta prendendo forma. Una bella differenza con l’immobilismo delle amministrazioni regionali di centrosinistra: la Giunta Acquaroli risponde con i fatti alle fake news del Pd". E in chiusura ha annunciato "presto buone notizie anche per il raddoppio fino a Fabriano".