Una App che spiega come differenziare

Non solo lo smaltimento a scuola dei rifiuti Raee, quelle piccole apparecchiature elettroniche ed elettriche di tutti i giorni che non si usano più, tra le novità annunciate recentemente da Marche Multiservizi Falconara. Ma è in arrivo anche l’applicazione Junker, un "assistente personale per la raccolta differenziata". Ovvero, scrive l’azienda, "un tutor intelligente che riconosce i prodotti dal codice a barre o addirittura da una foto, e spiega come conferirli correttamente, distinguendo i materiali che lo compongono". L’applicazione potrà essere scaricata sugli smartphone e il lancio del progetto, invece, sarà presentato in un’apposita conferenza stampa convocata per mercoledì alle 10.30 al Centro Pergoli di piazza Mazzini. Oltre a Giovanna Fraternale, amministratore unico di Marche Multiservizi Falconara, interverranno Matteo Giantomassi, responsabile della comunicazione Ata Rifiuti Ancona e i quattro sindaci dei Comuni coinvolti: Stefania Signorini (Falconara), Davide Fiorini (Camerata Picena), Ezio Capitani (Offagna) e Alfredo Cesarini (Santa Maria Nuova).