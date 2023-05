Un’aula intitolata a Giuseppe Fanuli

Un’aula della Corte di Appello di Ancona intitolata a Giuseppe Luigi Pietro Fanuli, il presidente del Tribunale di Pesaro, morto il 7 luglio scorso all’età di 65 anni. Fanuli era originario di Tortona ma marchigiano ormai di adozione. Era stato trovato morto nel suo appartamento in centro, a Pesaro, stroncato da un malore. I colleghi, non vedendolo, lo erano andati a cercare proprio a casa. Nel 2012 era diventato presidente della sezione penale della Corte di Appello di Ancona. Nel 2017 era andato a Pesaro per la presidenza del Tribunale. La cerimonia per intitolargli l’aula sarà oggi, alle 11.30, nella struttura di via Carducci. Fanuli, conosciuto come Pino, ha svolto il suo percorso professionale esclusivamente in uffici giudiziari marchigiani. Ha rappresentato nelle Marche, per decenni, una guida ed un esempio per intere generazioni di magistrati e operatori del diritto, insegnando loro anche i principi di vita che devono guidare magistrati e avvocati.