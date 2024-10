Ancona verso il Natale, via le luminarie col Tricolore sul Corso: “Più arredi tecnologici”

Ancona, 24 ottobre 2024 – Il tempo stringe, il Natale si avvicina e in Comune si cerca di portare a casa l’intera organizzazione delle festività entro le fine del mese. L’assessore ai Grandi eventi, Angelo Eliantonio, è “barricato” nel suo ufficio per cercare di chiudere accordi e contratti, senza dover arrivare con il fiato sul collo. Sul tavolo ci sono l’intero allestimento della città e, anche, la festa di Capodanno con il concerto che accompagnerà gli anconetani al 2025. Cose di non poco conto se le si guardano dal punto di vista economico. Un impegno importante per l’amministrazione che metterà sul piatto un consistente contributo al quale si aggiungono i fondi arrivati grazie a un bando regionale al quale ha partecipato il Comune. Ma sicuramente servirà di più, tanto che Eliantonio fa un appello: “Il mondo delle imprese, le aziende, diano un contributo almeno per il Natale, una festa che vogliamo rendere sempre più bella”. Parole che arrivano, quasi sicuramente, dopo gli scarsi “aiuti” arrivati nei mesi precedenti per altre manifestazioni.

Ci saranno luci più calde sul Corso

Ma vediamo cosa pensa di fare l’amministrazione per le festività partendo dalle luminarie. In primis da quelle di corso Garibaldi: via il Tricolore proposto lo scorso anno, che aveva diviso gli anconetani e i visitatori, spazio a luci calde per quel corso che attraversa piazza Roma dove troverà posto l’albero di Natale ma, forse, non il grande presepe per il quale si starebbe cercando una location diversa che lo metta ancor più in risalto.

Saranno potenziate le luminarie sul viale della Vittoria, mentre per corso Carlo Alberto saranno spostate al centro della zona pedonale che costeggia la carreggiata. Previsti anche degli addobbi tecnologici presenti lungo le strade come la “palla” posizionata lo scorso anno su corso Garibaldi che tanto aveva incuriosito i visitatori a prova di selfie. Da verificare, invece, il posizionamento, sempre sul corso, degli alberelli per i quali si studia la possibilità di illuminarli.

Per il Capodanno si attendono le ultime proposte, fermo restando che i costi sono lievitati sempre di più: i nomi sono tra i più disparati e si cerca di arrivare alla meta verificando alcune ipotesi che possano anche riuscire a contenere la spesa complessiva. Il budget varia dai 70 ai 120mila euro.