Vigor che cresce a vista d’occhio. Il nuovo Bianchelli ora è pronto

L’euforia è già tempo di metterla in archivio. La Vigor riprende a correre per preparare al meglio il grande esordio casalingo contro l’Avezzano.

Sarà una gara molto difficile, contro un avversario che non può permettersi altri passi falsi dopo il brutto scivolone nel derby abruzzese contro il Chieti. La Vigor, dal canto suo, non vuole smettere di vincere. A Castelfidardo tutto è andato per il verso giusto e tra le notizie più confortanti spicca la prolifica coabitazione in campo tra Kone e Gabbianelli. "Due per un posto" si era detto in estate, invece Clementi ha già trovato la soluzione, tirando fuori il meglio da tutti e due. Se con un rendimento tanto sorprendente quanto produttivo, il funambolo ivoriano non può rimanere fuori a guardare i compagni, Gabbianelli è uno dei pezzi pregiati del mercato. Il club è attivo anche fuori dal campo: la campagna abbonamenti prosegue con piena soddisfazione della società. Non sono ancora stati snocciolati i numeri, ma l’umore è alto e le sensazioni più che positive. "La campagna abbonamenti sta andando avanti con profitto e siamo molto soddisfatti dei risultati che stiamo riscontrando - dice l’amministratore delegato della Vigor Luca Meggiorin -. C’è ancora tempo per sottoscrivere l’abbonamento, tra qualche settimana comunicheremo le cifre precise, posso solo anticipare che i nostri tifosi stanno dimostrando attaccamento e grande fiducia nel progetto". Tra le novità della nuova stagione c’è il rinnovamento dell’area bar dello stadio "Bianchelli", in estate sono stati avviati i lavori ed ora è pronto per essere consegnato al pubblico. Domenica sarà fruibile.

Nicolò Scocchera