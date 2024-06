Violenze contro la compagna davanti al figlio: 56enne nei guai

Ossessivamente geloso, il più delle volte ubriaco e, purtroppo, soprattutto violento nei confronti della compagna con cui convive, anche in presenza della figlia minore. Un altro ammonimento da parte del questore di Ancona Cesare Capocasa, stavolta ai danni di un uomo di 46 anni.

La misura di prevenzione è scattata nelle scorse ore, a seguito delle indagini condotte e alla luce di un quadro di indizi che avrebbe permesso di appurare le gravi condotte poste in essere dal 46enne. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, infatti, sarebbero emersi comportamenti maltrattanti originati da un’ossessiva gelosia e dall’abuso di alcol. Comportamenti maltrattanti che sfociavano in atti di violenza fisica e psicologica.

In altre parole episodi di violenza domestica. C’è di più, però. Quegli atti sarebbero stati commessi dinanzi a loro figlia, peraltro minorenne. Circostanze per le quali la donna, in un episodio accaduto recentemente, aveva richiesto l’intervento da parte delle forze dell’ordine poi accorse sul posto per riportare la calma.

L’ammonimento è un provvedimento che ha finalità dissuasori ed è diretto a scoraggiare ogni forma di persecuzione nel contesto delle relazioni affettive e sentimentali.

Pertanto assolve ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, affinché gli atti maltrattanti non vengano ripetuti e, in particolar modo, non provochino quegli esiti irreparabili. La misura, di competenza esclusiva del questore, è stata adottata immediatamente, in considerazione della prioritaria tutela della donna convivente, per interrompere il prosieguo di condotte simili da parte dell’uomo. Uomo che, invece, è stato avvisato dal questore: se dovesse continuare a mantenere tali condotte, si procederà con una denuncia d’ufficio.

Al contempo il 46enne è stato informato della possibilità di intraprendere percorsi di gestione della rabbia, attraverso le associazioni presenti sul territorio e che si occupano proprio degli uomini maltrattanti.

"Esserci sempre è soprattutto intervenire prima che le situazioni degenerino – ha spiegato Capocasa –. Nessuna storia viene sottovalutata e la nostra attenzione è rivolta a tutte le situazioni di difficoltà affinché le vittime di tali atteggiamenti possano contare sulla nostra presenza, sul nostro ascolto e soprattutto sul nostro aiuto concreto", la chiusura del questore Capocasa.