Vittorie e problemi: "Tanta indifferenza"

La squadra sembra in ottima forma, almeno dopo le due vittorie ottenute dal Castelfidardo nel giro di tre giorni tra campionato (domenica a Recanati) e Coppa (mercoledì in casa contro la Civitanovese). In società invece le problematiche non mancano. Non è passata inosservata la lunga intervista, rilasciata sui canali social ufficiali della società fidardense dopo il match di Coppa, di Massimiliano ‘’Momi’’ Marchegiani, socio di maggioranza del Castelfidardo da circa tre mesi. Non sembrerebbero escluse novità in dirigenza.

"Sono stati mesi stressanti e intensi - ammette Marchegiani -. Il Castelfidardo arriva da una promozione, ma in società si è ripartiti da zero. Per il sottoscritto è una nuova avventura. La D è molto importante, dura, a detta degli addetti ai lavori questa è la D più difficile degli ultimi 20 anni, squadre attrezzatissime. E le problematiche e il lavoro da fare non mancano e ci sono da chiarire tanti aspetti. Ci incontreremo per cercare di chiarirli. Vedremo quello che può succedere da qui a dieci, venti giorni".

Forse anche prima. "Esclusi i tifosi che sono sempre il cuore di questa squadra e sono solo da elogiare, per il resto vedo tanta indifferenza da parte di tanti industriali di Castelfidardo. Anche l’amministrazione non è che ci è venuta molto incontro, perché l’abbellimento dello stadio è stato fatto da noi imprenditori che siamo nel Cda, come Ciucciomei, Baleani, Pigini, il sottoscritto. Sono venuto a Castelfidardo, mi sono buttato in questa situazione per ritrovare la passione, ma qua mi trovo in una situazione un po’ strana. Vengo da problemi extra calcistici dove devo trovare tranquillità e serenità, ma se non le riesco a trovare diventa un po’ difficile. Per ora andiamo avanti. Cercheremo di trovare la migliore soluzione. L’unica cosa certa è che Castelfidardo non ha nessun tipo di problema".

Al momento soprattutto in squadra, con le due ultime vittorie con annessa qualificazione in Coppa. "Danno morale e regalano soddisfazione a un ambiente che all’inizio era un po’ scettico, ma adesso sta vedendo che abbiamo costruito una buona squadra, che ha un’identità. Cercheremo di fare il massimo per mantenere la categoria". Domenica il Notaresco. "Una partita importantissima. Una vittoria ci porterebbe a centro classifica".