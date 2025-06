Ztl in centro, la sperimentazione si allunga. La decisione in vista dell’inizio del Palio

La ztl a Fabriano è partita i primi di maggio e fino alla fine del mese almeno è stata disposta la fase di pre esercizio degli impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli. Polizia e amministrazione comunale però hanno appena deciso di prolungare di ulteriori tre settimane, e quindi fino a martedì 24, questa sorta di sperimentazione per garantire ai cittadini un ulteriore periodo di informazione utile sulla nuova disciplina della ztl ed in particolare sulla vigenza h24 del divieto di transito e le possibili autorizzazioni in deroga, concedibili solo sulla base di specifici requisiti.

Non è l’unico motivo. A far scattare la decisione l’imminenza degli eventi del Palio di San Giovanni Battista (da venerdì 13) che prevedono come sempre in piazza numerosi eventi e manifestazioni, per la cui gestione è necessario far accedere vari mezzi tecnici e di servizio che devono conseguentemente essere autorizzati su presentazione di specifiche istanze i cui meccanismi di compilazione ed inoltro non sono ancora ben compresi e rodati.

Resta fermo il controllo della Polizia locale, che provvederà ad accertare e contestare direttamente sul posto eventuali violazioni alle norme che la regolamentano, ai sensi di tutto quanto disposto dall’ordinanza. Concluso tale ulteriore periodo di pre-esercizio, si darà definitivo avvio all’esercizio ordinario con rilevazione automatica degli accessi.

La maggioranza poi ha già lanciato un altro obiettivo da raggiungere: "Crediamo sia il momento giusto per una riflessione in più. Invitiamo l’amministrazione a valutare la possibilità di rivedere il divieto di transito in bicicletta, con l’obiettivo di incentivare forme di mobilità più sostenibili e permettere a tutti di vivere il centro in modo più libero e attivo sempre nel rispetto delle regole e del vivere civile. Auspichiamo anche controlli puntuali su chi abusa dei permessi ztl per parcheggiare dove non è consentito".