Zucche, fantasmi, fate e mostri : "La Notte delle Streghe" è pronta

Dopo uno stop forzato ed un annullamento doveroso della scorsa edizione, nel rispetto delle vittime dell’alluvione del 15 settembre dell’anno scorso a Senigallia, torna stasera la manifestazione più famosa del borgo di Polverigi. "La Notte delle Streghe", alla 32esima edizione. Sono passati anni dalla prima volta ma la voglia dei polverigiani di addobbare a festa con zucche, fantasmi, streghe, fate e mostri le vie e gli scorci più caratteristici del paese non si è assopita. Una festa che trae le sue origini da alcune credenze popolari legate agli spiriti maligni. Polverigi sarà un vero paese stregato, da paese innocuo cambierà faccia: ombre, ragnatele, giochi di luce, personaggi dell’oltretomba e simboli della morte renderanno questa notte misteriosa. La paura sarà esorcizzata trasformandosi per incanto in divertimento e curiosità. Il centro del borgo sarà suddiviso in tre macro aree a tema: "Lo zoo delle streghe", "La scuola di stregoneria" e "Il Cimitero degli artisti". Diavoli, streghe, soldati e mostri in cartapesta accompagneranno i visitatori lungo il percorso. In programma spettacoli ed allestimenti ad hoc. Le Strie di Nogaredo intratterranno i bambini con laboratori, alchimie e piccole magie. Malefica, dal musical "Malefica, storia di vero amore", farà strada per le vie del borgo, tra cartomanti e personaggi horror, con l’animazione di "Fantasia, sogno e realtà". A Villa Nappi ci sarà la possibilità di vedere da vicino i rapaci con La Casa dei Gufi o di farsi fare un horror make up da veri professionisti. Roccolo ospiterà "Il Giardino degli Incanti" a cura di Teatro Cinquequattrini mentre il Predicatore Itinerante e lo spettacolo di trampolieri e sputafuoco della Compagnia Teatrale In Flames non lasceranno scampo. A concludere la serata, allo scoccare della mezzanotte, l’epica discesa della strega che dalla torre civica si lancerà per attraversare la piazza, accompagnata dallo spettacolo di acrobatica e danza verticale "La danza del Sabba" a cura di Materiaviva Performance con il contributo virtuale del video mapping di SaraLeone VirtualReality, spettacolo per grandi e bambini. Non mancheranno gli stand gastronomici allestiti in centro.