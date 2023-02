Jysk ha aperto ad Ancona: "Primo store nelle Marche: ora assumiamo"

Jysk ha aperto ad Ancona

Ancona, 4 febbraio 2023 – Arredamento scandinavo ad Ancona: apre Jysk, primo punto vendita delle Marche. L’inaugurazione, in via Primo Maggio 25 (negli spazi che prima ospitavano il negozio di calzature Pittarello), ha avuto luogo ieri, alle 9.30. Un taglio del nastro per accogliere la clientela con sconti e promozioni fino all’8 febbraio. Ulteriori ribassi nel primo weekend con sconti fino al 70% su più di 2mila articoli della catena danese. "La nostra filosofia è quella della prossimità – ha evidenziato Cesare Bailo, country manager di Jysk Italia – È sì una sfida, specialmente nel periodo che stiamo vivendo, ma crediamo che il nostro concetto di negozio sia resiliente rispetto alle situazioni di difficoltà. Abbiamo quindi mantenuto il nostro piano di investimenti in Italia, che prevede l’apertura, per il 2023, di almeno 20 negozi. Ancona è il primo di questi 20 e ne succederanno altri: dopo Città di Castello (in Umbria), a marzo apriremo a San Benedetto del Tronto".

Per Jysk (la cui pronuncia corretta è iusk, ndr), sarà il secondo store nelle Marche. Poi, arriverà un altro store a Torino, a fine marzo. Al momento, i negozi Jysk in Italia sono 77, ma "vogliamo raggiungere quota 350. Oltre 3mila i punti vendita all’estero per uno dei principali player per arredamenti in Europa". Lo store di Ancona è stato realizzato secondo lo Store Concept 3.0, una nuova concezione degli spazi che interessa tutti i nuovi negozi JYSK a livello globale e che rappresenta una profonda innovazione rispetto al passato per offrire ai clienti maggiore ispirazione e una moderna esperienza di acquisto.

Ma se al centro di tutto c’è la prossimità, perché aprire proprio nella zona industriale della Baraccola? "Beh – risponde Bailo – perché via Primo Maggio è una location commerciale interessante, siamo vicini a un altro player e riteniamo che la location sia buona e che possa essere raggiunta facilmente dai nostri clienti".

Un luogo di snodo importante, alla portata degli automobilisti che verranno da fuori. Perché così succederà: "Finché quello di Ancona resterà il primo punto vendita nelle Marche, è certo che arriverà gente da fuori provincia. Però noi – ribadisce – puntiamo sulla prossimità". Il negozio conta circa mille metri quadrati di superficie di vendita, con uno spazio per il deposito di 250 metri e le aree sociali. "È una media superficie di vendita, sviluppata su un unico piano – illustra il country manager bresciano – Entrando in negozio, si incontra il mobile della zona giorno e si prosegue con la parte soggiorno. Eccoci dunque arrivati alla zona notte, con l’area materassi e tutto il resto. Durante la stagione primavera-estate, ci sarà persino un’esposizione di mobili da giardino e accessori per il verde. Ci caratterizzano lo stile e l’origine scandinavi, che in Italia e nel mondo è già sdoganato dai nostri cugini svedesi, ma da noi – precisa – nessuna cucina".

Oggi e domani, si prevede un boom di visitatori: "Saremo aperti pure nei fine settimana, dato che l’arredamento è un acquisto condiviso nell’ambito familiare". Al civico 25 di via Primo Maggio, c’è già al lavoro una decina di dipendenti. In Italia, Jysk ne conta oltre 650: "Intanto, sul sito internet sono aperte le candidature per chi volesse lavorare da noi".