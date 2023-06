Ancona spicca il volo: ogni giorno in aereo a Milano, Roma e Napoli. "Non siamo più isolati"

Ancona, 1 giugno 2023 – Da Ancona verso Roma e Milano per due volte al giorno. Da Ancona a Napoli con un collegamento giornaliero. Tutti a bordo a partire dal primo ottobre. Ecco finalmente i voli di continuità territoriale in partenza dall’Ancona International Airport che contribuiranno a ridurre l’atavico isolamento infrastrutturale della Marche, aprendo nuove rotte strategiche per l’economia e il turismo di un’intera regione.

La notizia è stata data ieri dall’ex vicepresidente della Giunta regionale e oggi parlamentare in quota Lega, Mirco Carloni: "Grazie al buon lavoro del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini è in arrivo un’ottima notizia per i marchigiani – la premessa -. Dal primo ottobre, infatti, sarà possibile viaggiare in aereo da Ancona a Milano Linate, Roma, Napoli e viceversa. Un grande risultato ottenuto grazie ai fondi stanziati con l’emendamento della Lega in legge di bilancio. Ora, con l’autorizzazione del dg move Filip Cornelis, e con la pubblicazione del bando da parte di Enac, di cui ringraziamo il presidente Pierluigi Di Palma, il primo luglio sapremo quale sarà la compagnia aerea. Avanti tutta per le nostre amate Marche e per tutti gli italiani".

Carloni, ieri, ha ricevuto la visita alla Camera di Hamish de Run, ceo di Luminori, e Alexander D’Orsogna, amministratore delegato dell’Ancona International Airport. Una visita non casuale, perché nella stessa giornata è stata pubblicata la gara che permetterà di individuare i tre operatori che copriranno le tratte. Anche il governatore delle Marche Francesco Acquaroli si è espresso a riguardo, mostrando tutta la sua soddisfazione per un’operazione fortemente sostenuta dalla Regione e dall’Ancona International Airport, ora in fase di finalizzazione: "Sono state pubblicate oggi (ieri, ndr) le gare per avviare, dal prossimo ottobre, i voli aerei di continuità che collegheranno l’Aeroporto delle Marche con le tre principali città italiane. Saranno due i voli giornalieri andata e ritorno da Ancona a Roma-Fiumicino e a Milano-Linate, e uno giornaliero andata e ritorno per Napoli-Capodichino. I cittadini marchigiani potranno usufruire di questi voli a tariffe agevolate. Una grandissima opportunità per la crescita turistica e economica della nostra regione".

Per le Marche è una notizia tanto attesa in quanto le rotte da e per Roma, Milano e Napoli assicureranno flussi di traffico variegati, da quello turistico a quello business, in uno dei territori a più alta penetrazione imprenditoriale d’Italia. Come anticipato saranno assicurate scontistiche riservate ai marchigiani. Un’ennesima novità per un aeroporto ‘Sanzio’ che sta spiccando letteralmente il volo. Basti pensare che, appena lo scorso fine settimana, è stato inaugurato il volo per Parigi: ora anche la Ville Lumière e la Francia sono più vicine alle Marche.