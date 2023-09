Vigor Castelfidardo: Riscatto in Vista a Porte Chiuse

Sarà una Vigor Castelfidardo con tanta voglia di riscatto quello che oggi ospiterà al Gabbanelli l’Atletico Centobuchi (si giocherà ancora a porte chiuse per i lavori di ristrutturazione della tribuna). I fidardensi di mister Manisera (foto) vorranno tornare a muovere la classifica dopo due lo di fila tra Coppa Italia (con tanto di eliminazione) e campionato. L’ultimo, sul campo del Monticelli (primo della classe dopo il successo di sabato), arrivato all’ultimo secondo e per giunta su calcio di rigore. A parte Lombardi l’allenatore della Vigor avrà tutti a disposizione. "Affronteremo un avversario che la scorsa stagione ha disputato i playoff e che quest’anno si è rinforzato ulteriormente - dice Manisera -. Il Centobuchi non è partito benissimo, ma ha valori importanti".

Promozione, quarta giornata. Girone B. Oggi (ore 15:30) Porto Sant’Elpidio-Casette Verdini, Corridonia-Appignanese (ore 15), Cluentina-Matelica (ore 15), Elpidiense Cascinare-Palmense (ore 15), Rapagnano-Monticelli (ore 15), Trodica-Sangiorgese, Vigor Castelfidardo-Atletico Centobuchi (a porte chiuse). Domani: Potenza Picena-Aurora Treia (ore 15:45). Classifica: Monticelli 7; Casette Verdini e Vigor Castelfidardo 6; Porto Sant’Elpidio, Palmense, Cluentina e Aurora Treia 5; Trodica, Matelica, Corridonia e Rapagnano 4; Atletico Centobuchi, Potenza Picena e Sangiorgese Monterubbianese 2; Elpidiense Cascinare 1; Appignanese 0.