La Terrazza Green di Galleria Cavour 1959 protagonista di Art City Bologna 2023

Galleria Cavour 1959

Dal 28 gennaio al 1° marzo 2023 Galleria Cavour 1959 presenta “Galleria. Ouverture. Ester Grossi, Amalia Mora”, una mostra che reinterpreta la famosa Galleria bolognese, edificio razionalista e visionario, ispirata dai tratti che da sempre la distinguono: innovazione, sostenibilità e condivisione. Ospitata nella Terrazza Green della Galleria, la mostra rientra nell’ambito di ART CITY Bologna 2023 in occasione di ARTEFIERA ed è realizzata in collaborazione con Fondazione Palazzo Boncompagni: composta di 12 opere, l’esposizione nasce dal progetto “Artist in Residence” in collaborazione con Fondazione Palazzo Boncompagni.

La rassegna ha le sue radici nell’aprile 2021, grazie all’ideazione di una speciale iniziativa voluta dall’ing. Paola Pizzighini Benelli per rispondere alle difficoltà della comunità artistica di Bologna messa ulteriormente a dura prova dalla pandemia. Presidente della Fondazione Palazzo Boncompagni e Amministratore unico di Magnolia SRL, Paola Pizzighini Benelli, nel 2021 ha aperto infatti le porte di Palazzo Boncompagni per ospitare gli studi di Ester Grossi (1981, Avezzano) e Amalia Mora (1982, Cupra Marittima), dando vita a una nuova residenza d’artista con lo scopo di creare un progetto che non si concludesse solo con una restituzione finale ma che si rigenerasse ciclicamente nel tempo.

Dal soggiorno di Ester Grossi e Amalia Mora a Palazzo Boncompagni, nasce quindi la reinterpretazione di Galleria Cavour 1959, anch’essa di proprietà di Magnolia srl. La famosa Galleria bolognese - sede dei più esclusivi negozi della città, pensata nel 1949 e conclusa nel 1959 dall’ing. Giorgio Pizzighini – è diventata infatti il fulcro e l’ispirazione del progetto Galleria. Ouverture, oggi anche il titolo dell’esposizione inaugurata il 27 gennaio, a cura di Manuela Valentini e che rientra nell’ambito di ART CITY Bologna 2023 in occasione di ARTEFIERA: 12 immagini inedite, una per ogni mese dell’anno, realizzate rielaborando gli elementi visionari e di grande creatività dell’edificio razionalista disegnato dall’ing. Pizzighini e ispirandosi ai tratti che da sempre distinguono la galleria: innovazione, sostenibilità e condivisione. “Galleria Cavour è sempre stata sinonimo di moda, arte e cultura. Anche questa volta, grazie alla Fondazione Palazzo Boncompagni che ha offerto una residenza d’artista a Ester Grossi e Amalia Mora, siamo felici di avere una mostra in Galleria, nella Terrazza Green. Si tratta di una rivisitazione dell’architettura di Galleria Cavour attraverso immagini digitali dal punto di vista delle artiste – afferma Paola Pizzighini Benelli – Oltre alla mostra “Ouverture“, ci sarà anche un richiamo alla mostra di Mondino di Palazzo Boncompagni nel negozio Lexus , con alcune opere dell’ artista Aldo Mondino”. In occasione di Arte Fiera, la Concessionaria Lexus Bologna Modena - Official Car della manifestazione - esporrà infatti nel suo Temporary Store di Galleria Cavour alcune opere di Aldo Mondino come completamento della mostra di Palazzo Boncompagni.

Galleria Cavour 1959, inoltre, sarà protagonista anche della Art City White Night sabato 4 febbraio: la mostra sarà aperta dalle 20.00 alle 24, e i negozi della galleria bolognese, infatti, rimarranno aperti in via eccezionale fino alle ore 21 permettendo a tutti gli appassionati e i curiosi di apprezzare la mostra ospitata in Terrazza Green e di scoprire l’unica fusione fra moda, benessere, food, arte, cultura rappresentata dalla Galleria, accompagnati dalle note del sassofonista Daniele Faziani, già Primo Sassofono del Teatro Comunale di Bologna, che riempirà l’aria con le proprie note dalle 19.00 alle 21.30.