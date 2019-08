Ascoli, 7 agosto 2019 - Il campionato di serie B 2019/2020 prenderà il via al Del Duca sabato 24 agosto contro il Trapani. Salvo anticipi o posticipi della gara (ieri non sono stati comunicati gli orari) l’Ascoli scenderà quindi in campo a tre anni esatti di distanza dal terribile terremoto del 2016. Il sorteggio dei calendari, ospitato dal capoluogo piceno, si è aperto con un clamoroso autogol, ma, proprio come in una partita di calcio, il risultato alla fine è stato ribaltato e la città di Ascoli è uscita dal campo vincitrice. «Siamo nella splendida cornice del chiostro di San Francesco ad Assisi» è stato il plateale scivolone della bella presentatrice Monica Bertini nei primissimi istanti di diretta su Rai Sport e Dazn. Scivolone subito corretto dalla stessa presentatrice quando ormai, però, la frittata era fatta.

A pareggiare i conti, per fortuna, ha pensato lo spot ideato da Xentek, due minuti e mezzo di riprese mozzafiato sul centro storico con una chicca particolarmente significativa oltre che molto apprezzata dal pubblico piceno: la voce fuori campo, nel mostrare dei bimbi con la maglia del Picchio, a fine spot scandiva «Ad Ascoli non si tifano Juve o Milan, si fa il tifo solo per l’Ascoli». Giù applausi, nelle case degli ascolani ma anche dai tifosi presenti a pochi metri dalla cerimonia, davanti al teatro Ventidio Basso.



Sul palco, a coadiuvare la Bertini, il giornalista ascolano Marco Amabili, addetto ai collegamenti dalla platea dove erano seduti dirigenti, allenatori e capitani di tutte le formazioni impegnate nel torneo cadetto. Dopo un breve intervento di Mauro Balata, presidente della Lega B che ha ricordato i «90 anni e le 88 edizioni della categoria», è stato il sindaco Marco Fioravanti a fare gli onori di casa: «Con questo evento abbiamo voluto aprire lo scrigno dei nostri gioielli all’Italia intera. Tra questi gioielli c’è anche l’Ascoli, storia e orgoglio della città. Non posso non ricordare Costantino Rozzi, i 16 anni di serie A e il fatto che abbiamo una tra le quattro società più antiche d’Italia».

Un bacio della presentatrice, «per farmi perdonare», ha archiviato definitivamente la gaffe di inizio serata. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, massima autorità calcistica nazionale, ha posto l’accento sul fatto che la B rappresenta «i piccoli territori che però esprimono una grande passione, quella dei presidenti e dei dirigenti innanzitutto». Poi è iniziato il sorteggio, tutto elettronico, che ha indicato il Trapani come primo avversario del Picchio. Il Frosinone, a distanza di nemmeno un mese dall’amichevole di lunedì, ospiterà i bianconeri per la seconda giornata sabato 31 agosto. Il 14 settembre, dopo la sosta, ad Ascoli sarà di scena il Livorno. Derby con il Pescara, subito in casa, il 10 ottobre. Ultima giornata, prima in Campania poi nelle Marche, contro il Benevento.



Il calendario

1° GIORNATA (AND. 24.08.2019 - RIT. 18.01.2020)

Ascoli - Trapani

Cittadella - Spezia

Crotone - Cosenza

Empoli - Juve Stabia

Perugia - Chievo

Pisa - Benevento

Pordenone - Frosinone

Salernitana - Pescara

Venezia - Cremonese

Virtus Entella - Livorno



2^ GIORNATA (AND. 31.08.2019 - RIT. 25.01.2020)

Benevento - Cittadella

Chievo - Empoli

Cosenza - Salernitana

Cremonese - Virtus Entella

Frosinone - Ascoli

Juve Stabia - Pisa

Livorno - Perugia

Pescara - Pordenone

Spezia - Crotone

Trapani - Venezia

3° GIORNATA (AND. 14.09.2019 - RIT. 01.02.2020)

Ascoli - Livorno

Cittadella - Trapani

Cosenza - Pescara

Crotone - Empoli

Perugia - Juve Stabia

Pisa - Cremonese

Pordenone - Spezia

Salernitana - Benevento

Venezia - Chievo

Virtus Entella - Frosinone



4° GIORNATA (AND. 21.09.2019 - RIT. 08.02.2020)

Benevento - Cosenza

Chievo - Pisa

Cremonese - Crotone

Empoli - Cittadella

Frosinone - Venezia

Juve Stabia - Ascoli

Livorno - Pordenone

Pescara - Virtus Entella

Spezia - Perugia

Trapani - Salernitana

5° GIORNATA (AND. 24.09.2019 - RIT. 15.02.2020)

Ascoli - Spezia

Cittadella - Pescara

Cosenza - Livorno

Crotone - Juve Stabia

Perugia - Frosinone

Pisa - Empoli

Pordenone - Benevento

Salernitana - Chievo

Trapani - Cremonese

Virtus Entella - Venezia



6° GIORNATA (AND. 28.09.2019 - RIT. 22.02.2020)

Benevento - Virtus Entella

Chievo - Pordenone

Cremonese - Ascoli

Empoli - Perugia

Frosinone - Cosenza

Juve Stabia - Cittadella

Livorno - Salernitana

Pescara - Crotone

Spezia - Trapani

Venezia - Pisa

7° GIORNATA (AND. 05.10.2019 - RIT. 29.02.2020)

Ascoli - Pescara

Cosenza - Venezia

Cremonese - Cittadella

Crotone - Virtus Entella

Livorno - Chievo

Perugia - Pisa

Pordenone - Empoli

Salernitana - Frosinone

Spezia - Benevento

Trapani - Juve Stabia



8° GIORNATA (AND. 19.10.2019 - RIT. 03.03.2020)

Benevento - Perugia

Chievo - Ascoli

Cittadella - Cosenza

Empoli - Cremonese

Frosinone - Livorno

Juve Stabia - Pordenone

Pescara - Spezia

Pisa - Crotone

Venezia - Salernitana

Virtus Entella - Trapani

9° GIORNATA (AND.26.10.2019 - RIT. 07.03.2020)

Ascoli - Virtus Entella

Cosenza - Chievo

Cremonese - Frosinone

Crotone - Venezia

Livorno - Pisa

Pescara - Benevento

Pordenone - Cittadella

Salernitana - Perugia

Spezia - Juve Stabia

Trapani - Empoli



10° GIORNATA (AND.29.10.2019 - RIT. 14.03.2020)

Benevento - Cremonese

Chievo - Crotone

Cittadella - Livorno

Empoli - Spezia

Frosinone - Trapani

Juve Stabia - Pescara

Perugia - Ascoli

Pisa - Salernitana

Venezia - Pordenone

Virtus Entella - Cosenza

11° GIORNATA (AND. 02.11.2019 RIT. 21.03.2020)

Ascoli - Venezia

Benevento - Empoli

Cittadella - Frosinone

Cosenza - Cremonese

Crotone - Perugia

Livorno - Juve Stabia

Pescara - Pisa

Pordenone - Trapani

Salernitana - Virtus Entella

Spezia - Chievo



12° GIORNATA (AND. 09.11.2019 - RIT. 04.04.2020)

Cremonese - Salernitana

Crotone - Ascoli

Empoli - Pescara

Frosinone - Chievo

Juve Stabia - Benevento

Perugia - Cittadella

Pisa - Spezia

Trapani - Cosenza

Venezia - Livorno

Virtus Entella - Pordenone

13° GIORNATA (AND.23.11.2019 - RIT.13.04.2020)

Ascoli - Cosenza

Benevento - Crotone

Chievo - Virtus Entella

Cittadella - Pisa

Empoli - Venezia

Juve Stabia - Salernitana

Livorno - Trapani

Pescara - Cremonese

Pordenone - Perugia

Spezia - Frosinone



14° GIORNATA (AND.30.11.2019 - RIT. 18.04.2020)

Cosenza - Spezia

Cremonese - Livorno

Crotone - Cittadella

Frosinone - Empoli

Perugia - Pescara

Pisa - Pordenone

Salernitana - Ascoli

Trapani - Chievo

Venezia - Benevento

Virtus Entella - Juve Stabia

15° GIORNATA (AND. 07.12-19 - RIT. 21.04.2020)

Benevento - Trapani

Chievo - Cremonese

Cittadella - Salernitana

Empoli - Ascoli

Juve Stabia - Frosinone

Perugia - Cosenza

Pescara - Venezia

Pisa - Virtus Entella

Pordenone - Crotone

Spezia - Livorno



16° GIORNATA (AND. 14.12.2019 - RIT. 25.04.2020)

Ascoli - Cittadella

Chievo - Juve Stabia

Cosenza - Pordenone

Cremonese - Perugia

Frosinone - Pescara

Livorno - Benevento

Salernitana - Crotone

Trapani - Pisa

Venezia - Spezia

Virtus Entella - Empoli

17° GIORNATA (AND. 21.12.2019 - RIT. 02.05.2020)

Benevento - Frosinone

Cittadella - Chievo

Crotone - Livorno

Empoli - Salernitana

Juve Stabia - Venezia

Perugia - Virtus Entella

Pescara - Trapani

Pisa - Cosenza

Pordenone - Ascoli

Spezia - Cremonese



18° GIORNATA (AND. 26.12.2019 - RIT. 09.05.2020)

Ascoli - Pisa

Chievo - Benevento

Cosenza - Empoli

Cremonese - Juve Stabia

Frosinone - Crotone

Livorno - Pescara

Salernitana - Pordenone

Trapani - Perugia

Venezia - Cittadella

Virtus Entella - Spezia

19° GIORNATA (AND. 29.12.2019 - RIT. 14.05.2020)

Benevento - Ascoli

Cittadella - Virtus Entella

Crotone - Trapani

Empoli - Livorno

Juve Stabia - Cosenza

Perugia - Venezia

Pescara - Chievo

Pisa - Frosinone

Pordenone - Cremonese

Spezia - Salernitana