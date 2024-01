Addio ai negozi storici, in centro c’è sempre più food

Ascoli Piceno, 3 gennaio 2024 – Si abbassano in città le serrande dell’abbigliamento, e si alzano quelle del food. Laddove chiudono negozi, aprono bar, ristoranti, pizzerie, friggiotorie. E’ un po’ questo il trend degli ultimi anni ad Ascoli.

Solo di recente, per non andare troppo indietro nei mesi, in centro storico hanno alzato le serrande tre esercizi pubblici, due in piazza del Popolo e uno in piazza Roma. Nel salotto cittadino le new entry sono state ‘Frittò’ e ‘Osteria del Popolo’, nella seconda ‘Degusteria olive ascolane’.

Come è naturale che sia, molti esercenti puntano sul fritto e sulla regina del fritto ascolano, l’oliva. Una garanzia, soprattutto per un target di clientela come i turisti, che quando arrivano nelle ‘cento torri’ la prima cosa che vogliono assaggiare sono proprio le olive all’ascolana.

Purtroppo, però, dove hanno aperto locali per la vendita del food hanno chiuso negozi: al posto dell’ ‘Osteria del Popolo’ c’era infatti il negozio ‘Intimissimi’. Quest’ultimo ha chiuso nel giugno del 2021 e nel frattempo i locali sono stati affittati, per brevi periodi, per mostre temporanee, fino all’arrivo del nuovo esercizio pubblico. E ancora, dove ora è stata aperta la ‘Degusteria olive ascolane’ c’era il negozio di gadget, souvenir e articoli da regalo ‘Pandy’ che ha abbassato per sempre le serrande un anno fa, il 31 dicembre 2022. Infine, due le chiusure storiche recenti in centro: foto ottica ‘La Bolognese’ in via del Trivio e il negozio di articoli sportivi e per la montagna ‘Master’ in via Cairoli.