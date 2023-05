Frecce Tricolori San Benedetto del Tronto 2023: lo show il 4 giugno. Ecco il programma

San Benedetto del Tronto (Ascoli), 26 maggio 2023 – Atteso e sentito l’appuntamento con l’esibizione del 313esimo Gruppo Addestramento Acrobatico dell’Aeronautica Militare, noto come Frecce Tricolori, che, nel pomeriggio di domenica 4 giugno si esibirà a San Benedetto. Il sindaco Antonio Spazzafumo: "Siamo orgogliosi e onorati di ospitare ancora una volta le Frecce Tricolori: voglio ringraziare in primis gli amici che ci hanno dato la possibilità di avviare questo percorso, Paolo Piattoni, Giorgio Panichi e Oliviero Vitangeli, le aziende e le istituzioni, compresi i comuni del comprensorio, che avranno una vetrina, con un villaggio pensato per questo scopo. E’ la sinergia tra pubblico e privato su cui ho sempre puntato: così il territorio può crescere e svilupparsi. Centrato l’obiettivo della destagionalizzazione, in quanto gli alberghi sono al completo". L’esibizione delle Frecce Tricolori non sarà l’unico spettacolo nell’ambito dell’Air Show 2023, che vedrà le evoluzioni di diversi tipi di velivoli: il via ai festeggiamenti venerdì 2 giugno, con l’apertura sul lungomare del mercatino, e nell’area dell’ex-camping, di uno spazio dedicato all’intrattenimento dei più piccoli, mentre in piazza Giorgini sarà allestito lo spazio dedicato all’Aeronautica, con stand a tema e un simulatore di volo a disposizione dei visitatori, per vivere l’esperienza di pilotare un jet militare. Sabato 3 giugno, alle 15.30, si svolgeranno le prove dell’esibizione acrobatica, domenica 4 giugno, dalle 14.45, si svilupperà lo show. Diversi velivoli si esibiranno in voli ed acrobazie e ci saranno dimostrazioni di prodezza e capacità, con simulazioni di operazioni di soccorso in mare e il lancio di paracadutisti, che arricchiranno lo spettacolo delle 17, quando avrà luogo l’esibizione delle Frecce Tricolori. Per i tre i giorni la corsia est del lungomare sarà chiusa al traffico (nella giornata di domenica, dalle 12 sarà attivo un servizio di bus navetta con 18 mezzi e partenza da nord, sud e ovest della città. La mappa completa sul Bum, canali social del Comune e d’informazione dell’evento). "Siamo lieti di poter tornare a San Benedetto – ha detto nel suo intervento il colonnello Giancarlo Filippo – e non vediamo l’ora di condividere questo evento con i cittadini e gli appassionati".