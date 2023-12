Natale ad Ascoli fa rima con natura: escursioni e pedalate per staccare la spina

Ascoli, 22 dicembre 2023 – Per chi crede che il Natale sia la volta buona per staccare dalla routine cittadina e avvicinarsi alla natura, tornano gli appuntamenti con le escursioni montane: si inizia sabato 23 con il percorso ‘Torre di Palme, Bosco del Cugnolo e Grotta degli Amanti’, una semplice passeggiata dalla durata di circa 5 km con un dislivello trascurabile, adatta a tutti. Il tratto in questione prevede il passaggio nella duna fossile del Pliocene, a poche centinaia di metri dal mare, con partenza dal bel borgo medievale di Torre di Palme, attraverso una piccola area floristica protetta con vegetazione tipicamente mediterranea. L’offerta però è anche per la vigilia.

‘The Christmas Ride’ è organizzato da GiPa1985

Per aspettare il Natale, si può trascorrere la giornata passeggiando per 8 km. L’escursione, con circa 200 metri di dislivello, parte da Coperso e giunge fino a Talvacchia, attraverso boschi selvaggi e sentieri scavati nella roccia. Per informazioni e prenotazioni su entrambe le date si può contattare Paride al 3280269840 (anche WhatsApp). Se però si preferiscono le due ruote, con una gravel o una mountainbike l’appuntamento è per sabato 23 dicembre a Comunanza. ‘The Christmas Ride’, organizzato da GiPa1985, non richiede nessuna iscrizione, perché propone semplicemente una "pedalata in compagnia". Con ritrovo alle 8:30 e partenza alle 9:30 da piazza delle Terme Romane, a Comunanza, sarà possibile pedalare per 54 km con un dislivello di 1.240 metri, assistendo a magnifici scorci sui Monti Sibillini e sul Gran Sasso. A metà percorso, in una delle viste più panoramiche, è prevista poi una sosta con un piccolo buffet natalizio offerto. Per informazioni contattare gipa.bike1985@yahoo.com

Infine, per alleggerirsi dopo le tavole natalizie, il 26 dicembre è in programma l’undicesima edizione della ‘Passeggiata naturalistica di Santo Stefano’ manifestazione, divenuta ormai un classico per il giorno dopo Natale, che prenderà il via alle ore 9,45 in Piazza del Popolo, ad Offida. Organizzata in collaborazione con U.S. Acli Marche Aps e l’Assessorato allo sport del Comune di Offida, la passeggiata è gratuita ma richiede una preiscrizione da effettuare entro il 22 dicembre con un messaggio al numero 3939365509, indicando la data della manifestazione e nome e cognome di chi partecipa.