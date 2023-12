Dal villaggio di Natale al teatro. Ci sono eventi per tutti i gusti

Il villaggio di Natale in piazza Arringo si conferma anche quest’anno uno dei maggiori poli attrattivi cittadini in occasione delle festività, grazie alla presenza del mercatino, dove è possibile acquistare una gran varietà di merce tutti i giorni, sia al mattino, sia al pomeriggio, e della pista di pattinaggio sul ghiaccio dove sono sempre tanti gli appuntamenti in programma. Tutti i mercoledì, e dunque domani, dalle 16 alle 17, pattinare è più divertente grazie alla presenza di elfi e Babbo Natale, ogni giovedì, sempre dalle 16 alle 17, per chi vuole imparare a pattinare sul ghiaccio ci sono i corsi con istruttori, tutti i venerdì, dalle 18 alle 19, il villaggio ospita ‘Storie di Gianni Rodari. Spettacolo interattivo’ a cura del Laboratorio Minimo Teatro, mentre tutti i sabati e le domenica, dalle 17 alle 18.30, un simpatico e dolcissimo Babbo Natale incontra i bambini nella sua casetta che è presente nella piazza (fino al 24 dicembre). E se questo è ciò a cui è possibile partecipare nel villaggio di Natale nella piazza del municipio, dove rimarrà fino al 7 gennaio, in città, durante questo periodo delle festività, sono in programma anche molti altri eventi. Il 26 dicembre, l’appuntamento è con la tradizione, ovvero con il gospel: alle 18, l’auditorium ‘Neroni’ ospiterà i Jericho Gospel Choir con il concerto di Natale. L’ingresso è libero. Sempre all’auditorium ex Carisap, ma venerdì alle 18, il circolo ‘Cultural-mente insieme’ organizza il concerto di Natale dedicato a Ennio Morricone: una serata-racconto sulla vita del maestro, dalle celebri colonne sonore alle rarità della musica assoluta. Saranno presenti Stefano Cucci (relatore) e Antonino Caracò al pianoforte, con la partecipazione della classe di danza dell’istituto musicale ‘Gaspare Spontini’. L’ingresso è libero.

Sabato, invece, alle 20.30, al teatro Ventidio Basso, sarà la volta dello spettacolo ‘Note solidali’ il cui incasso sarà devoluto in beneficienza all’associazione ‘Anffas’ di Ascoli. La serata vedrà in scena le allieve di diverse scuole di danza cittadine e alcune giovani cantanti ascolane. I biglietti sono in vendita alla biglietteria del teatro Ventidio Basso, in piazza del Popolo. Info: 0736298770. Le festività si chiuderanno come tradizione con lo spettacolo dell’Epifania: il 6 gennaio, alle 11, in piazza del Popolo, è in programma ‘Scende la befana da palazzo dei Capitani’, evento realizzato con il sostegno di Magazzini Gabrielli. Lorenza Cappelli