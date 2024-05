Michele Zarrillo dal vivo, biglietti disponibili

Il tour Cinque giorni da 30 anni di Michele Zarrillo farà tappa questa sera alle ore 21, al Teatro Ventidio Basso per una serata davvero da non perdere. L’evento organizzato da Elite Agency Group e Alhena Entertainment in collaborazione con il Comune di Ascoli promette di essere davvero straordinario. Gli ultimi biglietti sono disponibili sul circuito Vivaticket www.vivaticket.com e alla biglietteria del teatro (tel. 0736 298770). Il live sarà un modo per scoprire e riscoprire un artista con una carriera e un repertorio come ce ne sono ancora pochi nella musica italiana d’autore, ricchissimo di successi e di classici intramontabili.