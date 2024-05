Pisa, il dg Corrado: : "Vogliamo rilanciare e fare sempre meglio"

In casa Pisa prosegue il lavoro degli uomini di Aquilani che, dopo essersi visti sfumare la possibilità di raggiungere i playoff, ad Ascoli cercheranno di chiudere bene la stagione mettendo in campo un’ottima prova. Nel frattempo in società si parla già di futuro. "Knaster ha voglia di proseguire e vuole rilanciare – commenta il dg Giovanni Corrado -, ci siamo posti tutti degli obiettivi per fare sempre meglio. Non si può essere soddisfatti del 12esimo posto, ma il nostro è un progetto che ha previsto investimenti per un percorso di lungo periodo. Il nostro obiettivo ultimo è arrivare in serie A con tranquillità e le strutture giuste. Altrimenti poi non si è destinati a rimanerci. Mi auguro che il ds Stefanelli possa restare, si è dimostrato un grande professionista di qualità. Nei prossimi giorni ne ragioneremo. Mister Aquilani invece ha un altro anno di contratto, ma con lui invece non abbiamo mai parlato della Fiorentina. Sarà qualcosa che faremo alla fine della stagione".