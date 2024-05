AlbinoLeffe conferma Lopez: "Qui sto bene"

ZANICA (Bergamo)

L’AlbinoLeffe dopo la salvezza conferma mister Giovanni Lopez (contratto fino al 30 giugno 2025). Sarà quindi ancora il tecnico nativo di Roma, coadiuvato dal vice allenatore Simone Arceci, a guidare la compagine bluceleste nella stagione sportiva 2024/2025. Alla sua prima esperienza sulla panchina seriana, mister Lopez ha chiuso il campionato con 45 punti, centrando in anticipo il mantenimento della categoria, anche grazie alla quinta miglior difesa del girone e a ben 16 gare con la porta inviolata. "Sono contento perché si prosegue il lavoro iniziato un anno fa - commenta Lopez - Obiettivamente abbiamo compiuto dei passi in avanti ma ora bisogna farne altri. Dovremo migliorare quella che è stata la classifica di quest’anno, il rendimento e in generale tutto ciò che è stato fatto nel corso della stagione appena conclusa".

"Ripartiamo dalle certezze. Abbiamo subìto meno gol, disputando un campionato molto positivo sino a 7-8 partite dal termine, poi purtroppo abbiamo perso qualcosa anche perché abbiamo avuto pochi giocatori a disposizione. I giovani ci hanno dato molto anche se dal punto di vista della gestione delle partite abbiamo pagato un po’ la nostra inesperienza".

Vasco Algisi