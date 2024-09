A Porto San Giorgio si fa festa per il mare

Rinviata da domenica scorsa causa pioggia si è svolta ieri la festa di più lunga tradizione della città di Porto San Giorgio: festa che si articola in due momenti affatto diversi, al mattino e la sera. Al mattino quello evocativo, spettacolare con la processione delle imbarcazioni messe a disposizione dalla locale marineria e lancio in acqua di una corona di alloro in memoria dei sangiorgesi che nel mare hanno perso la vita. Le barche sono salpate dal porto al termine della Messa celebrata dal parroco don Pietro Gervasio nei locali del mercato ittico. Moltissima la gente, presentatasi presto in mattinata sul molo per assicurarsi un posto a bordo di qualche barca partecipante alla processione. Tanta l’emozione quando, su fischio della guardia costiera, il corteo si è fermato in raccoglimento per il lancio della corona di alloro eseguito dal sindaco Valerio Vesprini da un motopeschereccio. Al rientro in porto è stata offerta una degustazione di vongole da parte del Consorzio vongolari, con il raccolto ad offerta destinato in beneficenza. Nel pomeriggio (ore 17) in piazza Napoli accensione della padella gigante dell’Adriatica per la frittura di pesci, tra i quali 5 quintali di calamaretti per il cui consumo innaffiato da buon vino e rallegrato dal concerto di una band si sono fatte le ore piccole.

s.s.