Abbatté un drone, arriva la medaglia

San Benedetto (Ascoli), 11 gennaio 2025 – Il capitano di vascello Andrea Quondamatteo, 48enne di San Benedetto, che nel marzo scorso era comandante del cacciatorpediniere lanciamissili della Marina Caio Duilio nel Golfo di Aden, è stato insignito della medaglia di bronzo al valor di Marina concessa dal presidente della Repubblica e capo delle forze armate Sergio Mattarella su proposta della Difesa.

Questa la motivazione: “In uno scenario regionale estremamente complesso e in un contesto operativo connotato da un alto livello di rischio a fronte di una minaccia multi-dimensionale e ibrida, guidava valorosamente il suo equipaggio in molteplici attività di difesa del traffico marittimo internazionale, anche neutralizzando in diverse circostanze, con grande perizia, la minaccia aerea costituita da droni, provenienti dal territorio dello Yemen controllato dagli Houthi, consentendo il pieno raggiungimento degli obiettivi della missione sotto l’egida dell’Ue. Fulgido esempio di dedizione, senso del dovere e di responsabilità, contribuiva a dare lustro e prestigio alla Nazione in ambito internazionale. Acque del Mar Rosso e del Golfo di Aden, 19 febbraio – 29 aprile 2024”. Il riconoscimento è arrivato a seguito dell’operazione del 3 marzo scorso.

"Un riconoscimento che ci riempie di gioia – commenta a caldo il padre dell’ufficiale di Marina, Benedetto ex comandante di unità mercantili, che vive a Porto d’Ascoli –. Non sapevamo nulla nessuno. Mio figlio l’ha appreso da me che ho letto la notizia sul quotidiano on line “La nuova Riviera”. Una bellissima notizia. L’ho chiamato e gli ho fatto i complimenti e lui mi ha detto che è tutto merito mio e di sua madre che purtroppo non c’è più. Avrei tanto voluto condividere questa stupenda notizia con mia moglie, Fiorella Negri, ma credo che dal cielo qualcosa le arriverà”. Ora il comandante Andrea Quondamatteo è in servizio presso il ministero della Difesa della Marina, cui sono affidate altre importanti mansioni. “Andrea è stato sempre attratto dall’ambiente marino, influenzato dalla vita familiare poiché il nonno, lo zio e io stesso eravamo tutti marittimi – spiega il padre Benedetto - Vivendo in questo ambiente e sentendo parlare di navi, porti, destinazioni si è appassionato. Quando tornavo con la nave in Italia, mia moglie veniva a bordo e portava i bambini e lui era sempre preso in maniera eccezionale, saliva sul ponte di comando e voleva sapere sempre tutto. Dopo essersi diplomato con il massimo dei voti al Liceo scientifico, manifestò subito di voler intraprendere la carriera militare nella Marina”.