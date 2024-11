Abiti contraffatti: scatta il sequestro

Il fenomeno del commercio ambulante abusivo non accenna a diminuire, anzi, con l’approssimarsi delle festività, sembra incrementarsi. Periodicamente la polizia locale organizza servizi mirati ed esegue sequestri. Nell’ultima attività di sabato scorso oltre al sequestro di un consistente numero di capi d’abbigliamento, gli agenti hanno fatto servizi di controllo anche sulla viabilità con l’impiego del ’Targa system’ che avviene mediante la lettura della targa del veicolo rilevando se è in regola con l’assicurazione e la revisione. Durante tale attività gli agenti hanno individuato 10 auto che non erano revisionate e intercettato altre nove infrazioni al codice della strada. La mancata revisione entro i termini di scadenza comporta una sanzione di 173 euro con la sospensione del veicolo dalla circolazione. Sempre nella giornata di sabato, i controlli sul commercio abusivo hanno riguardato l’isola pedonale e zone limitrofe, dove sono stati sequestrati 55 capi di abbigliamento e accessori, con marchi contraffatti, quindi di carattere penale. Gli abusivi sono riusciti ad allontanarsi abbandonando la merce sulla strada, evitando la denuncia. Il materiale posto sequestro è a disposizione dell’Autorità giudiziaria.