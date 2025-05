Addio a Gianluigi Pompei, ex portiere dell'Ascoli Calcio e amato allenatore

Il calcio Piceno piange la scomparsa di Gianluigi Pompei, più conosciuto come ‘Sciuccamà’. Se ne è andato a soli 48 anni a seguito di una emorragia cerebrale che non gli ha lasciato scampo. Ex portiere delle giovanili dell’Ascoli Calcio e grandissimo tifoso del Picchio, era stato inserito nella rosa della prima squadra nella stagione 1996-97 in Serie C, con mister Enrico Nicolini prima, Francesco Scorza poi e ancora Nicolini, con presidente il Notaio Nazzareno Cappelli.

In porta c’era Peppe Aprea con vice Francesco Musarra e Pompei, non ancora ventenne, si allenava con loro e con i vari Viali, Sussi, Minopoli, La Vista, Zaini e Manca. Gianluigi non riuscì a debuttare in quell’Ascoli che si piazzò all’8° posto in classifica. In precedenza aveva giocato con la Primavera del Pescara assieme al portiere Morgan De Sanctis che gli affibbiò il soprannome: ‘Passami lo sciuccamà (l’asciugamano)’ gli urlò una mattina Pompei e così per De Sanctis prima, e poi per tutti gli altri, diventò ‘Sciuccamà’.

Gianluigi ‘Gigi’ Pompei ha giocato poi in tante squadre dilettantistiche del Piceno e dal 2018 era diventato preparatore dei portieri nelle giovanili del Real Virtus Pagliare, poi del Monticelli e ora dell’Azzurra Sbt. Gli piaceva il calcio e amava allenare i ragazzi. Un grande istruttore, un amorevole ‘secondo padre’. Bellissimo il messaggio di una mamma sui social: "Grazie per aver regalato ai nostri figli un po’ di umanità, quell’umanità che oggi non si trova in molte società sportive".

E bello anche il post della società Azzurra Sbt: "Ci stringiamo con profondo dolore al ricordo di Gigi "Sciuccamà" Pompei. La sua passione, il suo sorriso e la sua umanità resteranno per sempre nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. Ciao Gigi, ovunque tu sia... continua a far sorridere il tuo mondo".

Sempre sorridente, simpatico e grande uomo-spogliatoio, Pompei aveva appena concluso il corso per preparatori dei portieri dilettanti ad Ancona, conseguendo il patentino della Figc. La salma rimarrà nella Cappellina della Chiesa di San Paolo a Pagliare dove oggi alle ore 16 verrà celebrato il rito funebre. Alla moglie Candida, al figlio Gianluigi Junior, alla mamma Pierina, al papà Guglielmo, al fratello Jonathan e ai parenti tutti, giungano le condoglianze del Carlino. Ciao ‘Sciuccamà’.

Valerio Rosa