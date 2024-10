Al Riviera arriva l’Avezzano. E la Samb prova l’allungo

Conquistata la vetta del girone, ora la Samb deve proseguire sulla strada intrapresa. E questo pomeriggio ha anche l’occasione di allungare, ospitando al Riviera l’Avezzano fanalino di coda del girone. I rossoblù, comunque devono prestare la massima attenzione ai marsicani che guidati da Pochesci stanno provando a risalire la china. Occorrerà quindi il giusto approccio all’incontro e soprattutto la determinazione messa in mostra dal match con L’Aquila in poi. Una Samb in crescita sotto il profilo del gioco ma anche fisicamente che lascia ben sperare anche per questo incontro casalingo che arriva a pochi giorni dopo dal colpo di Castelfdardo. In queste ore Palladini ha valutato attentamente le condizioni fisiche dei rossoblù. Innanzitutto Baldassi ha smaltito l’attacco influenzale che lo ha costretto in panchina a Castelfidardo, ma un turno di riposo potrebbe essere concesso a Paolini uscito acciaccato dal match del Mancini. Non ci dovrebbe essere, quindi, un così ampio turn over anche se il tecnico rossoblù può contare su alternative di spessore per la categoria. Insomma un match sulla carta più che abbordabile con Palladini che comunque saprà motivare al meglio la squadra a non abbassare la guardia. Anche la tradizione è favorevole alla Samb. Nei quattro precedenti finora disputati al Riviera, l’undici rossoblù ha sempre vinto. 4-0 nel campionato di Serie C 1947-1948. Le due squadre, poi, si ritrovarono 67 anni dopo in D con la formazione allora allenata da Loris Beoni che si impose in rimonta per 2-1 pur se ridotta in dieci per l’espulsione di Pegorin. Al vantaggio di Di Massimo i rossoblù replicarono con le reti di Salvatori e Barone su rigore. Il 7 maggio 2023 la Samb vinse per 2-0 con reti di Cardella e Vita dagli undici metri. Ed infine ecco il match del 21 gennaio 2024 con il 3-1 rivierasco. Il vantaggio di Senesi fu ribaltato grazie ai gol di Scimia, Pagliari e Fabbrini. Infine è iniziata la prevendita dei biglietti per Isernia-Samb in programma domenica prossima. 761 i tagliandi riservati ai tifosi rossoblù al prezzo di 11 euro comprensivo dei diritti di prevendita, acquistabili sia online, tramite il circuito CiaoTickets, sia presso una serie di punti vendita autorizzati distribuiti sul territorio.

Benedetto Marinangeli