All’Ospitale una serata con Dante

All’Ospitale, nel paese alto di Grottammare questa sera alle 21,30 prosegue la rassegna teatrale con un appuntamento speciale "extralarge", dedicato al capolavoro dantesco. Vincenzo Di Buonaventura (voce), Alberto Archini (percussioni), metteranno in scena Inferna Danctis Orchestra. E’ un’occasione straordinaria di assistere ad un ampio compendio del viaggio infernale di Dante e Virgilio, dai primi gironi all’ingresso nella città di Dite, poi giù attraverso la foresta dei suicidi fino alle Malebolge, librandosi in volo a cavallo del mostro mitologico Gerione. La musica percussiva dialoga apertamente con le sonorità linguistiche, in accordo orchestrale e semantico, tale da consentire un ascolto visivo molto simile ad una visione di ascolto. Una interpretazione, come dicono gli autori, vuole essere frutto di una tecnica attoriale collaudata. Ingresso gratuito.