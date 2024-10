Animazione per piccoli. Ora c’è il centro Airone

Ripartono le attività del Centro ’Airone’, nel Comune di Monteprandone, con il servizio di animazione e socializzazione pomeridiana. Ospitato nei locali della Scuola primaria Carlo Alberto Dalla Chiesa in via Benedetto Croce nella frazione Centobuchi, il centro è stato realizzato per accogliere bambini e ragazzi, che si trovino in condizione di svantaggio sociale derivante da una disabilità, o che necessitino di sostegno per prevenire eventuali situazioni di rischio sociale e/o familiare. Le condizioni di disagio sociale devono essere attestate da una contestuale richiesta di inserimento, da parte dell’istituzione scolastica o dei servizi sociali e

sociosanitari territoriali.

Il servizio è gratuito, aperto ai residenti nel Comune di Monteprandone ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle 18.30. La domanda di iscrizione alla struttura potrà essere presentata esclusivamente online, pena l’inammissibilità, collegandosi al link http://www.planetschool.it/psmonteprandone e seguendo le istruzioni pubblicate online, scaricabili dal sito del Comune. La responsabilità degli operatori addetti al servizio inizia nel momento in cui gli studenti vengono loro affidati; inoltre, la responsabilità permane per tutta la durata del servizio e termina nell’istante in cui i bambini e ragazzi vengono ritirati dai genitori o da persone da questi delegati. Alla richiesta di partecipazione sono allegati i moduli di delega al ritiro o di autonoma uscita, che i genitori/tutori dovranno debitamente compilare. Il trasporto al centro ’Airone’ è a carico delle famiglie dei giovani, mentre le iscrizioni vengono accolte in base all’ordine cronologico della loro presentazione.

Giuliano Centinaro