Appennino, il festival raddoppia. Weekend di escursioni e concerti

Il Festival dell’Appennino, inclusivo di natura questa settimana offre un doppio appuntamento: domani sulla Montagna dei Fiori a scoprire l’anello dei carbonai e al tramonto verrà festeggiato il solstizio d’estate con il ‘Giovanni Vitelli avalon enchant ensemble’ e la band ‘I Pupazzi’, domenica 23 giugno ci sarà invece l’escursione alle Gole del Salinello a Civitella del Tronto, prima tappa in Abruzzo e concerto pomeridiano con l’orchestra popolare del saltarello. Nel giorno più lungo dell’anno si partirà quindi dalla vetta della Montagna dei Fiori, un panorama unico in Italia dal mare ai monti che farà davvero sembrare di toccare con un dito per arrivare alle suggestive Gole del Salinello dove appassionati, curiosi ed escursionisti attraverseranno uno spettacolo della natura tra il Monte Girella e il Foltrone. Questa edizione della manifestazione è caratterizzata da una ’espansione’ delle sue tradizioni confini, promossa dal Commissario Straordinario Sisma 2016 Guido Castelli e dal Bim Tronto.

Per la prima volta, infatti, oltre alle Marche il Festival coinvolge anche l’Abruzzo, il Lazio e l’Umbria. "Questo doppio appuntamento del Festival – ha dichiarato il Senatore Castelli – si svolgerà in due territori contigui, uniti da forti relazioni e molti punti di contatto: l’ascolano e il teramano. Sono particolarmente lieto che il Festival domenica approdi a Civitella del Tronto, un Comune che ha dovuto vivere davvero forti disagi a seguito del sisma". Per l’appuntamento di domani il ritrovo è alle ore 15.45 nel piazzale davanti il rifugio Tre Caciare a San Giacomo – Montagna dei Fiori, per poi partire per l’escursione alle ore 16. Al tramonto, ci sarà il concerto di musica celtica del tenore Giovanni Vitelli con Avalon Enchant Ensemble. La serata proseguirà alle 21.15 con il concerto de ‘I Pupazzi’, un’acclamata band che trasforma ogni evento in puro divertimento indirizzato ad un pubblico di tutte le età. Domenica 23 giugno ci si sposterà nel vicino Abruzzo per un’escursione da Ripe a Castel Manfrino, nel pomeriggio il concerto dell’Orchestra popolare del Saltarello. Il ritrovo è alle 8.45 presso il Piazzale Fagnani a Ripe di Civitella, per poi partire alle 9 con l’escursione.

Valerio Rosa