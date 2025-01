’Armonie di pace’ oggi alla parrocchia Santo Cuore

In occasione del mese della pace, come ogni anno, Papa Francesco il primo gennaio diffonde al mondo il messaggio della pace sempre più attuale che mai. L’Azione Cattolica Italiana della Diocesi di San Benedetto in piena sintonia con il messaggio papale per oggi alle 17,30, nel salone Giovanni Paolo II della Parrocchia Santo Cuore , Centobuchi, organizza il concerto ’Armonie di pace. Musica e parole, dal messaggio di papa Francesco per la 58esima Giornata Mondiale delle pace’. Il gruppo musicale Picenorchestra diretto dal Maestro Angelo Lalla eseguirà brani di: Purcell, Mussorgskt, Mascagni, Beethoven, Prokofiev, Strauss, Orff. Il comune di Monteprandone oltre a patrocinare l’evento ringrazia l’Azione Cattolica Italiana della Diocesi di San Benedetto per aver scelto la Parrocchia Sacro Cuore di Centobuchi. Il progetto è realizzato con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio con la collaborazione dell’associazione I girasoli, associazione di promozione sociale Libera Musica, Orchestra Giovanile Musica in crescendo e Non siamo un’isola. Ingresso libero.