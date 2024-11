Arrestato il fuggitivo. Ferito con un proiettile:: "Colpo partito per sbaglio"

Sarà rinchiuso in carcere questa mattina Mauro Pontani, il 63enne ascolano ferito giovedì pomeriggio da un colpo di pistola sparato da un agente della Questura di Ascoli nel corso di un inseguimento. L’uomo, difeso dall’avvocato Felice Franchi, è stato infatti arrestato con le accuse di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo il fatto era stato ricoverato all’ospedale Mazzoni per la ferita causata dal proiettile che lo ha raggiunto alla parte alta di una gamba, entrando da una parte e uscendo dall’altra. Non si è trattato di una lesione particolarmente grave, per cui dopo le cure mediche e 24 ore di osservazione stamani Pontani salvo complicazioni sarà tradotto nel carcere di Marino del Tronto in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto che avverrà a inizio della prossima settimana, probabilmente all’interno della casa circondariale ascolana.

Il 63enne ascolano ha numerosi precedenti per reati vari, anche in tema di stupefacenti e potrebbe essere in questo contesto che i poliziotti della Questura di Ascoli lo cercavano ieri l’altro da diverse ore. Secondo le prime ricostruzioni, il poliziotto che gli ha sparato sarebbe scivolato durante l’inseguimento nella zona di Cartofaro, tra la strada Salaria e Appignano, facendo partire accidentalmente il colpo mentre impugnava l’arma di ordinanza che è stata sequestrata per consentire le indagini coordinate dalla Procura di Ascoli. L’uomo ferito è stato trasportato all’ospedale Mazzoni di Ascoli, dove ha trascorso la notte in osservazione in una stanza del reparto di chirurgia, piantonato dagli agenti di polizia. Le sue condizioni non hanno mai destato particolari preoccupazioni. La sua cattura è stata possibile grazie all’impiego di un’unità cinofila della Guardia di Finanza, il cui intervento si è reso necessario poiché, benché ferito, Pontani era riuscito a scappare per le campagne, a piedi. Per le ricerche erano stati convocati anche vigili del fuoco e personale del Gruppo Alpino e Speleologico delle Marche presenti nella zona insieme ai sanitari del 118. Rinvenuta un’auto danneggiata. Nella zona ieri mattina la polizia ha effettuato un sopralluogo, evidentemente alla ricerca di elementi utili all’indagine. Mauro Pontani ha numerosi precedenti per diversi reati per cui è finito sotto processo. Nel tempo gli sono stati contestati il traffico di stupefacenti, ricettazione, estorsione.

Peppe Ercoli