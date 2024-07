Arriva il gladiatore Crowe: "Gratis senza prenotare"

L’attesa per Russell Crowe è praticamente finita, anche il Comune lo rende ufficiale con una nota per definire le modalità di accesso. L’11 luglio è dietro l’angolo e l’attore e musicista è ormai pronto a calcare il palcoscenico appositamente installato in piazza del Popolo. E ora il conto alla rovescia per il concerto entra nel vivo. Dall’amministrazione sono stata definite infatti le modalità di ingresso: l’atteso appuntamento sarà aperto al pubblico gratuitamente. Non sarà necessaria la prenotazione e non sono previsti posti a sedere. Agli accessi della piazza sarà presente il personale incaricato alla vigilanza, che monitorerà il raggiungimento della capienza fissato dalle autorità preposte alla sicurezza pubblica. "Sarà un concerto ma anche un regalo per la città, perché gratuitamente e a ingresso libero si potrà assistere all’esibizione di un artista che ha portato il nome di Ascoli alla ribalta della cronaca nazionale e internazionale – ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti –. Sarà un onore poter ospitare l’ormai celeberrimo Gladiatore, con i ‘The Gentlemen Barbers’, sotto le cento Torri il prossimo 11 luglio".

Insieme alla sua band l’attore è infatti in tour già da fine giugno, per eventi sparsi in tutto il territorio italiano. Il progetto italiano è stato curato da Artist first, Giuseppe Rapisarda management in collaborazione con Best eventi per la data marchigiana. Dopo i concerti già andati a Roma, resta ancora solo l’appuntamento di Pompei (9 luglio) prima di Ascoli. Seguirà poi il suo viaggio in concerto a Piacenza (13 luglio), Varese (14 luglio), Bari (19 luglio), Cosenza (20 luglio), Siena (22 luglio), La Spezia (30 luglio), Udine (1 agosto), Ladispoli (3 agosto), Castiglioncello (5 agosto) e per finire Noto (7 agosto). L’attore sembra essere estremamente entusiasta di queste date tutte italiane: "Indoor Garden Party dal vivo al Colosseo. Possono venire tutti, c’è un maxischermo fuori dal locale. Vieni stasera al Colosseo, Massimo vive!!!" ha scritto in un post sui suoi profili social prima della data romana. La sua passione per il Bel paese non è mai stata un mistero, sul palco dell’Ariston aveva infatti dichiarato: "Ho sempre avuto un’attrazione nei confronti dell’Italia, è affascinante pensare che questo Paese abbia dato al mondo un grandissimo contributo". Ora non resta che chiedersi come e quando il primo cittadino ascolano avrà deciso di consegnare al gladiatore la cittadinanza onoraria.

Ottavia Firmani