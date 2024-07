Arte e intrattenimento. Presentato il calendario: gli eventi di Montegranaro

Un’estate ricca di appuntamenti per tutte le età e per tutti i gusti quella che ha predisposto il Comune in collaborazione con Pro Loco e con una serie di associazioni cittadine. Una programmazione in cui c’è lo sport (visto che è appena iniziato al parco Temperini il Veregra Playground), c’è la festa di quartirere (come quella in programma nel fine settimana a Villa Luciani con la cena dell’oca arrosto e la commedia dialettale) o il festival ‘Bidibibodibibù (da domani fino al 7 luglio) nell’area ‘Gismondi’ con Street Food, birra tedesca ma anche gonfiabili per bambini, musica con Roxi Bar Mario, Dj Nicola Pigini, il dj Melandri per finire domenica con il saltarello, balli popolari e pizzica salentina e il comico Mirko Eleonori. "In realtà – esordisce il sindaco Endrio Ubaldi – la programmazione è già partita a maggio ma da adesso in poi saranno circa settanta gli appuntamenti e le iniziative di vario genere che abbiamo previstp per chi trascorrerà l’estate montegranarese. Oltre a tutto questo, sta funzionando bene l’ufficio turistico, e per questo motivo abbiamo deciso di estenere l’itinerario delle visite con l’apertura del Museo della storia e delle tradizioni (Must) e inoltre, per l’anno prossimo, stiamo già lavorando a una guida turistica".

Tocca all’assessore Monia Marinozzi e alla dirigente dell’ufficio cultura e turismo, Alessandra Levantesi cominciare a snocciolare alcuni degli appuntamenti clou: "Abbiamo ideato una sagra della poesia, passeggiate sotto le stelle, il teatro dialettale (3 commedie) e il cinema in Piazza Mazzini e in una di queste serate abbiamo anche voluto riproporre una cena in stile Bud Spencer e Terence Hill, prima della proiezione del film ‘Altrimenti ci arrabbiamo’ per offrire una serata leggera e divertente". Altro appuntamento confermato "che sta avendo un riscontro in continua crescita di anno in anno è quello con il Carnevale Estivo dei bambini (1 agosto) e, sempre per i più piccoli, abbiamo pensato a tre appuntamenti in diversi punti della città della rassegna Nati per leggere". Torna anche la selezione di Miss Italia (28 luglio), altra iniziativa che ogni anno prevede una tappa a Montegranaro. "Siamo sempre molto vicini anche a chi organizza varie iniziative – proseguono gli amministratori – convinti che fare qualcosa insieme significa farla meglio. Insomma, Montegranaro c’è e anche quest’anno offre tanti buoni motivi per restare in città (il dépliant con date ed eventi è consultabile anche sui social) o per venirci a trovare".

Marisa Colibazzi