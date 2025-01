"Ascensore rotto. Niente cinema per i disabili"

"Si sono presentati al cinema, hanno fatto la fila per i biglietti ma quando sono arrivati davanti al botteghino per scegliere il film e pagare il ticket gli è stato detto che purtroppo per un guasto all’ascensore non sarebbero potuti salire in sala. Tutto questo è successo al Multiplex di Città delle Stelle, ieri, perché mio fratello è un disabile gravissimo su sedia a rotelle e non c’era modo di portarlo in sala". A segnalare il fatto è il fratello del ragazzo con disabilità, che indignato per la situazione vissuta dal fratello e dal suo assistente, si è rivolta al Resto del Carlino. Quello che si è verificato domenica, a detta del personale del Centro Commerciale Città delle Stelle, è stato uno spiacevole caso. Purtroppo, dicono dal Centro, l’unico mezzo per rendere possibile l’accesso in sala alle persone su sedia a rotelle è proprio l’ascensore che, nella giornata di sabato 11 gennaio, ha avuto un grave guasto. "C’è stata una rottura di un pezzo molto importante del sistema e nonostante l’intervento immediato l’ascensore non è ripartito ed è stato perciò non utilizzabile nella giornata di domenica". La problematica si è presentata nel weekend ed è stato tentato subito il ripristino, ma il guasto era troppo grave per poter essere risolto in qualche ora, necessitando anche di alcuni pezzi di ricambio da sostituire a quelli presenti e malandati. Per questo motivo, dice sempre il personale del Centro commerciale, "Ci scusiamo moltissimo per la situazione di disagio, i tecnici stanno già sistemando il problema". Una situazione spiacevole che ha impedito ad un cittadino di fruire di un servizio che, normalmente, è invece garantito. Cercando online è possibile approdare nella sezione ‘accessibilità’. "Il Multiplex delle Stelle è attrezzato per soddisfare le esigenze dei disabili" si legge sul sito web del cinema.

o.fi.