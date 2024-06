Ascoli-mare in tilt. Una Panda si ribalta: ferita la conducente

Disagi sull’Ascoli-Mare, nella mattina di ieri, lungo la carreggiata ovest dell’Ascoli-Mare, a seguito di un tamponamento accaduto poco prima delle ore 9 nei pressi del raccordo con il casello autostradale dell’A 14 di San Benedetto. Vi è rimasta contusa A. T. di 51 anni. A seguito di un rallentamento una Fiat Panda ha tamponato violentemente un analogo veicolo. Una delle utilitarie si è ribaltata e la conducente è rimasta contusa. Sul posto è intervenuto un equipaggio della potes di San Benedetto che ha stabilizzato la paziente e poi l’ha affidata al personale dell’eliambulanza per il trasporto all’ospedale di Ancona. Le condizioni della donna non sono apparse preoccupanti. La centralizzazione, però, si è resa necessaria soprattutto per gli approfondimenti clinici e diagnostici cui sottoporre la paziente, con riferimento alla dinamica del sinistro che è stato abbastanza severo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto. In poco tempo sulla carreggiata per Ascoli si è formato un lungo incolonnamento.