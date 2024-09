Ascoli Piceno present. Una due giorni di eventi

App – Ascoli Piceno Present, festival multidisciplinare delle arti sceniche contemporanee torna ad Ascoli per la nona edizione l’11 e 12 ottobre su iniziativa del Comune e di AMAT. Una full immersion nel teatro, musica e danza dal pomeriggio a notte fonda. Inaugurerà il programma venerdì 11 ottobre alle ore 19 al Teatro dei Filarmonici, ‘Anna Cappelli’ di Annibale Ruccello, con Valentina Picello, regia di Claudio Tolcachir. L’appuntamento delle ore 21 al Teatro Ventidio Basso sarà invece con ‘Ashes’ di Muta Imago drammaturgia e regia di Riccardo Fazi. quindi Nyko Piscopo e chiusura con Ryley Walker . Sabato 12 ottobre si farà denso il programma di App sin dalla mattina in Piazza del Popolo dove dalle ore 10 alle 13 Rosetta Martellini, attrice di prosa e docente di dizione poetica, offrirà ‘Jukebox di poesia’. Alle ore 12 il Trio Strozzi, The Halley Solo, Andrea Dante Benazzo e Laura Accardo, Francesca Pennini che firma la drammaturgia con Angelo Pedroni - al Teatro Ventidio Basso (ore 21.30). App volgerà al termine alle ore 23 alla Chiesa di San Pietro in Castello con il concerto di Massimo Silverio. Info 0736.298770.