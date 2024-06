Ascoli, tappa cruciale per il futuro. E’ tempo d’iscrizione in Lega Pro

Ascoli è il giorno della fidejussione. In data odierna il club e il suo attuale direttore generale Domenico Verdone cercheranno di perfezionare la questione legata alla garanzia che i club dovranno presentare alla Lega Pro per adempiere a quanto stabilito per ottenere la licenza nazionale che consentirebbe di partecipare al prossimo campionato di serie C. L’ultima settimana è stata particolarmente sofferta con i problemi della società e la richiesta di aiuto avanzata dal patron Massimo Pulcinelli al sindaco Marco Fioravanti nel corso dell’incontro avvenuto martedì a Roma. Al termine dell’intenso confronto lo stesso primo cittadino aveva invitato i maggiori imprenditori ascolani a correre al capezzale del Picchio per cercare di dare un sostegno al club di corso Vittorio in uno dei suoi momenti più delicati. Le ferite e l’amarezza per la drammatica retrocessione non sono ancora state smaltite e rischiare addirittura di non essere in grado di prendere parte alla prossima C sarebbe diventata una tegola davvero troppo pesante per l’intera città. La retrocessione nella categoria inferiore non consentirà all’Ascoli di partecipare all’edizione della Coppa Italia della prossima stagione. Alla nota competizione nazionale saranno iscritte d’ufficio tutte le società ammesse in serie A e B. A loro infine se ne aggiungeranno 4 dalla C.

Il Picchio non mancava l’appuntamento dalla stagione 2014-2015, quando i bianconeri parteciparono invece alla Coppa Italia Lega Pro arrivando fino agli ottavi di finale che li vide sconfitti in trasferta per 4-0 contro la Casertana. Nel frattempo, dopo aver portato a casa la prima parte della partita relativa agli stabiliti dalla Covisoc, ora i vertici societari si preparano a completare l’iscrizione i cui termini scadranno nella giornata di domani. Il Picchio dovrà depositare l’originale della garanzia in favore della Lega Pro dell’importo di 350mila euro. Sempre entro domani l’Ascoli sarà chiamato a provvedere al pagamento della quota associativa di 105mila euro.

A ciò chiaramente si aggiungerà l’assolvimento del pagamento degli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di aprile 2024 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, depositando altresì, presso la Covisoc una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. Messa in sicurezza la categoria poi si aprirà la partita cessione con il dialogo avviato con un fondo statunitense e il gruppo Metalcoat pronto a fare la propria mossa dopo alcune settimane di attente valutazioni.

Massimiliano Mariotti