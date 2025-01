Atletico Ascoli: altro derby, c’è la Recanatese

Quarto derby consecutivo di questo inizio 2025, oggi pomeriggio alle ore 14.30 al campo ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli. L’Atletico Ascoli riceverà la Recanatese priva dell’ex Ascoli Sbaffo, ma con l’ex capitano della Fermana Giandonato nel motore di centrocampo. A presentare le insidie di questa sfida è stato l’allenatore bianconero Simone Seccardini subito dopo l’allenamento di rifinitura.

Mister Seccardini, smaltita l’amarezza per la sconfitta subita contro la Fermana? "A Fermo è stata una giornata storta sotto il punto di vista dell’approccio, qualcosa che finora non ci era mai mancato nelle altre gare. Non credo sia stato necessario lavorarci in modo specifico, perché la squadra ha sempre dimostrato di avere il giusto atteggiamento fin dall’inizio. Siamo consapevoli dell’importanza di partire bene e sono sicuro che si sia trattato di un episodio isolato".

La Recanatese ha una rosa importante e in settimana sono arrivati due giocatori come Zini e Giandonato. Vista l’emozionante partita d’andata, che match si aspetta? "La Recanatese ha una rosa importante e con gli innesti di Zini e Giandonato si è ulteriormente rinforzata. Al contrario di altre gare, mi aspetto una partita aperta, con entrambe le squadre pronte a giocarsela. Dovremo essere bravi a limitare il numero di transizioni e le situazioni di palla inattiva, perché sono aspetti che possono esaltare le loro qualità".

A questo punto del campionato, come valuta il percorso di crescita della sua squadra, alla luce degli obiettivi che vi siete posti? "Sapevamo fin dall’inizio la difficoltà di questo campionato e siamo consapevoli del livello delle squadre che affrontiamo ogni settimana. Detto questo, sono soddisfatto del percorso di crescita della squadra. Stiamo lavorando con costanza per migliorare e raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti. Ogni partita rappresenta un passo avanti nel nostro percorso, e la squadra sta dimostrando di avere la giusta mentalità per affrontare le sfide che ci attendono".

Valerio Rosa