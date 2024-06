Atletico Ascoli, avanti con fiducia. Restano Vechiarello e Mazzarani

Prenderà ufficialmente il via domenica 8 settembre il campionato di Serie D 2024-25. Due settimane prima, il 25 agosto ci sarà invece il primo turno di Coppa Italia. Insomma, mancano due mesi all’inizio della nuova stagione e in casa Atletico Ascoli si sta davvero facendo tutto con grande attenzione. In settimana intanto sono arrivate due nuove conferme: quelle del talentuoso argentino Alejo Vechiarello e del possente difensore Federico Mazzarani. Alejo Vechiarello quindi guiderà ancora il centrocampo dell’Atletico Ascoli e sarà ‘il volante’ del gioco dei bianconeri del Patron Graziano Giordani per il quarto anno consecutivo. Nella passata stagione ha collezionato 34 presenze (che lo portano a quota 98 in maglia bianconera) condite da una rete e tre assist. Una conferma importante che mette a disposizione di mister Simone Seccardini un perno fondamentale per il gioco della squadra. "Sono molto felice di rimanere in quella che ormai è per me come una seconda famiglia – ha ammesso il funambolico argentino – Lo scorso anno abbiamo fatto qualcosa di grandioso e sono carico perché quello che ci aspetta sarà un campionato difficile. Per ripeterci dovremmo dare tutti un qualcosina in più, ma con questa società e con i miei compagni niente è impossibile". Importante anche la a conferma di Federico Mazzarani, colonna difensiva della squadra di Seccardini. Mazzarani, classe 2000, nella scorsa stagione ha messo a referto 28 presenze, 2 bellissimi assist e il preziosissimo gol nella trasferta di Tivoli.

Grande soddisfazione da parte della società per la conferma di uno dei protagonisti della splendida stagione passata. "Sono diverse le cose che mi hanno convinto a rimanere – ha dichiarato l’ex centrale difensivo della Ternana – La prima su tutte è la fiducia che mi hanno trasmesso il direttore Mario Marzetti e il mister, poi il rapporto con tanti compagni che sono rimasti dall’anno scorso e con i quali si è creato un grande legame sia fuori che dentro al campo ed infine la serietà su cui si fonda questa società grazie anche alla passione che ci trasferisce il nostro presidente. Dal prossimo campionato mi aspetto di lavorare molto duramente per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati insieme i miei compagni e alla società". Al momento quindi rimane da sciogliere solo il nodo relativo al portiere. Il bravo Thomas Pompei, classe 2006, è tornato a Cosenza visto che era arrivato in prestito secco. Restano in rosa gli altri due giovani: Lorenzo Canullo e Nicola Torregiani. Canullo classe 2004 è stato riscattato dall’Osimana dopo che due anni fa era arrivato in prestito. Torregiani ha 17 anni e già da un po’ è nel giro delle Rappresentative azzurre di Serie D.

Valerio Rosa