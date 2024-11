Atletico Ascoli, porta affidata a Filippo Galbiati

Verrà discusso la prossima settimana il ricorso presentato dall’Atletico Ascoli relativo alla maxi-squalifica di quattro giornate comminata al portiere Thomas Pompei dopo l’espulsione rimediata al fischio finale del derby perso con l’Ancona. Quattro turni di stop, che sono sembrati una esagerazione al di la di quello che Pompei possa aver detto al direttore di gara Emanuele Velocci di Frosinone. Di sicuro, quindi, domani pomeriggio nella sfida in programma alle ore 14.30 al campo ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli toccherà ancora al giovane Filippo Galbiati difendere la porta bianconera. Filippo classe 2005 e già portiere della Juniores dell’Atletico Ascoli, ha debuttato quest’anno nella sfida di Coppa Italia contro la Samb, ha giocato il recupero contro l’Avezzano e domenica si è ben comportato nella bella vittoria conquistata dai ragazzi del Patron Graziano Giordani a Chieti. A disposizione c’è anche il più esperto Lorenzo Canullo, classe 2004 ed ex Osimana, ma per la gestione degli Under è probabile che quest’ultimo siederà in panchina. Tornerà a disposizione il difensore Leonardo Nonni che ha scontato il suo turno di squalifica rimediato sempre contro l’Ancona e così l’unico dubbio di formazione riguarda l’esterno argentino Santiago Gerlero che ha qualche acciacco fisico e le sue condizioni saranno valutate fino a poche ore prima del match. E a proposito di portieri e di Avezzano, ieri è arrivata la bella notizia che dopo il grande spavento vissuto durante la partita contro l’Atletico Ascoli, il portiere dell’Avezzano, Andrea Esposito, è tornato ad allenarsi con la squadra. Esposito si era scontrato violentemente con il difensore Alberto Senese, testa contro testa ed entrambi erano rimasti privi di sensi. Esposito è ora tornato a disposizione della sua squadra. Un ritorno che riempie di gioia tutto l’ambiente dell’Avezzano, ma anche dell’Atletico che aveva vissuto con grande apprensione le ore successive all’incidente.

Valerio Rosa