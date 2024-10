Banca del Piceno, il presidente Donati riceve il comandante

Si è parlato di sicurezza e prevenzione nell’incontro svoltosi ad Acquaviva tra il presidente della Banca del Piceno, Sandro Donati e il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Domenico Barone. "Il tema della sicurezza nelle nostre filiali è di primaria importanza – afferma il presidente Donati –. La nostra attenzione al cliente è massima anche da questo punto di vista. Come Banca del Piceno seguiamo uno specifico protocollo, in vigore da un anno, sottoscritto con l’Associazione bancaria italiana. Ma la prevenzione non è mai troppa e, inoltre, il colloquio diretto con le locali forze dell’ordine sarà intensificato. Il nostro lavoro è finalizzato ad evitare che i nostri clienti, a causa di azioni di qualche malintenzionato, possano trovarsi in situazioni traumatiche all’interno delle filiali: ecco, questo è un tema fondamentale per il nuovo Consiglio di amministrazione della Banca del Piceno". Donati, in carica da 4 masi, e il colonnello Barone, in servizio ad Ascoli Piceno da un anno, hanno rinnovato i comuni intenti della Banca del Piceno e dell’Arma per la sicurezza dei clienti e dei cittadini del territorio.