Bando domina in mezzo al campo. Bene Alagna, Tremolada dà qualità

Livieri 6,5. Blocca in sicurezza un paio di occasioni nel primo tempo in particolare quella su colpo di testa ravvicinato di Giorico. Incolpevole sul colpo di testa di Varela che si infila in rete Alagna 6,5. Devia in angolo una conclusione a botta sicura di Diakite e poi subisce il fallo da rigore che Corazza sciupa. In crescita.

Tavcar 4. Una follia il suo colpo di mano da palleggiatore del volley in area di rigore con cui regala il penalty alla Torres. In confusione totale esce a metà primo tempo. (Dal 24’pt Menna 6. Riesce a chiudere gli spazi con buona concentrazione).

Gagliolo 6,5. Più sicuro e determinato del solito riesce a dare una certa serenità e continuità alla fase difensiva.

Cozzoli 6. Intraprendente e determinato, sbaglia qualche facile appoggio ma non rinuncia mai a dare il suo apporto anche in fase offensiva.

Varone 6,5. Corre, lotta, torna indietro a coprire ed è il primo a partir quando c’è da andare nella metà campo versarla a far male alla Torres. Impensabile contestare un centrocampista di queste qualità.

Bando 7. Finalmente il ‘ragazzino’ è tornato. Prende in mano le chiavi del centrocampo bianconero, serve una imbucata al ‘bacio’ a Silipo per il gol del raddoppio poi va vicino alla gioia personale con una conclusione alta di poco.

Marsura 6. Corre, lotta, cerca di innescarsi in avanti, ma fa soprattutto un gran lavoro in fase di interdizione. (dal 17’st D’Uffizi 6,5. Ottimo impatto con la gara provoca l’espulsione di Mastinu, irretito dai suoi dribbling). Tremolada 6,5. Gioca ottanta minuti con tanta qualità, tanta corsa e tanta voglia di dare finalmente il suo contributo. Una prova che fa ben sperare sul suo pieno recupero atletico. (dal 34’st Campagna sv)

Corazza 5. Due errori gravissimi per lui: il primo dopo aver dribblato il portiere calciando a lato e il secondo dal dischetto calciando centrale sulle mani del portiere. Un gol che poteva chiudere il match in anticipo. (Dal 34’st Caccavo sv)

Silipo 8. Imprendibile e straordinario protagonista del match. Va vicino al gol con un gran tiro sul primo palo deviato in corner, poi realizza la sua prima doppietta in bianconero dimostrandosi di categoria superiore. (dal 17’st Adjapong 6. Limita le sue incursioni e cerca soprattutto di chiudere l’assalto finale della Torres).

All. Di Carlo 7. Finalmente si vede la sua mano su una squadra che mostra sempre grandi limiti tecnici e atletici, ma che stavolta gioca con buone idee e avrebbe anche potuto vincere con un punteggio più ampio. Secondo successo consecutivo e adesso si vede davvero la luce in fondo al tunnel.

Valerio Rosa