Beach volley, il torneo nazionale conquista tutti

Un bel successo per la quinta edizione del torneo di beach volley misto 3vs3 organizzata dall’associazione "Grottammare sportiva". La competizione ha visto la partecipazione di 20 squadre, coinvolgendo giocatori provenienti non solo dalle città limitrofe, ma anche turisti da Roma e Milano, con un’età dai 16 ai 50 anni. Dopo due giorni di sfide, la squadra "I patatini" si è aggiudicata la vittoria. Composta dai giocatori di San Benedetto: Mirea Di Gregorio, Marco Cameli e Duilio Cameli, la formazione ha dimostrato grande abilità e spirito di squadra. L’evento è stato reso possibile grazie all’impegno dello staff organizzativo, composto da Matteo Trionfi e Alessandro Peci, che hanno curato ogni dettaglio della manifestazione. Il team organizzativo era completato da Giada Traini e Arianna Di Pietro, che hanno contribuito alla gestione delle squadre e delle partite, e Aniello Sorrentino, responsabile della gestione complessiva dell’evento. Per l’occasione, la spiaggia libera a sud dello chalet Stella Marina è stata trasformata in un’arena sportiva a cielo aperto, complice anche il recente allestimento da parte dell’Amministrazione comunale di un impianto da beach volley.